Cala Mitjana, la más impresionante de Menorca

Las Islas Baleares tienen un amplio abanico de destinos vacacionales que no dejan indiferente a nadie. Estas islas han abierto sus puertas a millones de turistas que vienen desde otras partes del mundo y desde la península española a ver cada uno de sus enclaves. No es para menos porque este destino tiene una oferta de viajes enorme. Entre ellos, ya vimos algunas de las calas más bonitas que había en la Isla y sin duda no te puedes perder visitarlas al menos una vez en la vida. Pero hay una cala en concreto que reúne todos los requisitos para ser la cala mas bonita e impresionante de todo el país.

Cala Mitjana | Imagen cortesía de Turismo de Menorca

Estamos hablando de la Cala Mitjana, una cala casi virgen al suroeste de Menorca, concretamente en el municipio de Ferrerías. El paisaje que nos deja el lugar es inolvidable, pues está coloreado de aguas turquesas y de distintos tonos de verde debido a la vegetación que rodea el enclave. Se encuentra entre dos acantilados y al lado de ella se encuentra su hermana más pequeña: Cala Mitjaneta. Es una versión de la Cala Mitjana pero en pequeño debido a que únicamente tiene espacio para un total de 4 o 5 personas.

Las condiciones de baño de esta cala son inmejorables debido a la tranquilidad normalmente de sus aguas y la transparencia de éstas, ¡incluso seguro que puedes divisar algún que otro pez! Su longitud es de 80 metros de largo por lo que no es una cala muy grande.

El acceso a esta cala puede ser mediante embarcaciones, kayaks u otros servicios o bien andando. Además, si lo que quieres es hacer un gran recorrido de estos hermosos lugares, puedes ir andando a otras calas como Cala Trebalúger o Cala Escorxada.

