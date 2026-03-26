Buzludja, un monumento brutal abandonado en Bulgaria

Este monumento, que es en realidad un edificio abandonado, fue construido en la cima del monte Buzludja (o Buzludzha), de ahí su nombre; se trata de un icono de la arquitectura socialista pero no es por eso por lo que sorprende a sus visitantes sino por su forma de platillo volante de hormigón y es que parece exactamente eso, un ovni que ha aterrizado sobre esta montaña búlgara.

Este curioso edificio fue inaugurado en 1981 por el gobierno comunista búlgaro como conmemoración de dos hechos históricos importantes: la reunión fundacional del movimiento socialista búlgaro celebrada en 1891 y el papel jugado por el partido comunista en la historia del país. En aquel entonces Bulgaria era un país alineado con la todavía existente Unión Soviética (que se disolvería 10 años más tarde, a partir de diciembre de 1991) y este edificio se constituyó como sala de congresos para celebrar ceremonias de enaltecimiento de la ideología comunista.

Techo del monumento de Buzludja | Imagen de Gricha, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Más allá de su historia ¿cómo es este edificio? Se trata de una muestra de arquitectura futurista diseñada por el arquitecto Georgi Stoilov: su forma es circular, con un diámetro de 60 metros y la torre que lo acompaña alcanza los 70 metros de altura y se corona con dos grandes estrellas rojas de vidrio; su capacidad rondaba las 400 personas solo en el salón principal y su interior se decoraba con más de 500 metros cuadrados de mosaicos (mosaicos que representaban a figuras clave del comunismo como Marx, Stalin o Lenin entre otros).

¿Por qué fue abandonado? Ocurrió cuando cayó el bloque del Este con la Unión Soviética, en 1991: entonces fue abandonado y sufrió saqueos y actos vandálicos, el techo se deterioró y muchos de los mosaicos originales que lo decoraban se perdieron; se convirtió en una suerte de edificio fantasma en la cima de una montaña.

Mosaicos del monumento de Buzludja | Romel~commonswiki, Public domain, via Wikimedia Commons

En la actualidad hay en marcha proyectos para recuperar y conservar este edificio por su valor histórico: se trabaja para estabilizar su estructura y restaurar los mosaicos con el fin de convertirlo en un centro histórico y cultural. Y es que, a pesar de su abandono o precisamente por él, este edificio es uno de los más emblemáticos del mundo, muy representativo de la arquitectura brutalista propia de la época socialista.