Budapest no solo es una ciudad balneario, también lo es de cine

Es probable que no te sorprenda saber que Londres es el primer centro de producción audiovisual de Europa pero saber que el segundo es Budapest cabe que no lo imaginaras pero lo cierto es que así es; la belleza plástica a de Budapest con sus avenidas imperiales y sus puentes sobre el Danubio además de sus imponentes edificios del S.XIX y sus barrios históricos convierten a la capital húngara en algo más que una ciudad balneario, lo que cual ya sería razón de más para visitarla; tanto es así que han sido varios los directores de cine que han apostado por la belleza de Budapest y su versatilidad para utilizarla como escenario de cine.

¿A qué nos referimos al hablar de la versatilidad de Budapest? A algo bien curioso: Budapest, además de ciudad balneario y capital europea es actriz… como lo lees, la capital húngara se transforma en la gran pantalla, sin dejar de ser ella misma, para interpretar a otras ciudades: en Gorrión Rojo y en La Jungla: un buen día para morir, Budapest es Moscú; además a esta versatilidad hay que sumar la devoción de Budapest por el cine, una devoción que hace destacar los estudios húngaros sobre otros de Europa e incluso del mundo; la admiración que respetan es tal que fue en estudios húngaros donde se desarrolló parte del trabajo técnico y de producción de Blade Runner 2049.

Avenida Andrássy | Imagen cortesía de Turismo de Budapest

¿Cuáles son los lugares más cinematográficos de la ciudad? Si quieres visitar Budapest con ojos de director de cine no puedes perderte lugares como la Avenida Andrássy, los alrededores del Parlamento ni los puentes que cruzan el Danubio, tampoco lugares tan emblemáticos de la ciudad como el Castillo de Buda o la estación de tren Keley Railway o el metro porque la línea M1 es de hecho una de las más antiguas de Europa.

¿Más lugares de cine en Budapest? Las instalaciones de los Mafilm Studios, que pasan por ser uno de los complejos cinematográficos más antiguos de Europa, son una visita imperdible pero más aún lo es el Urania National Film Theatre, tan interesante por su arquitectura como por ser el principal centro de programación cinematográfica de todo Budapest: su programación es magnífica y abarca desde estrenos independientes hasta ciclos dedicados al cine europeo sin olvidar sus retrospectivas sobre el cine húngaro.

Metro de Budapest | Imagen cortesía de Turismo de Hungría

La verdad es que sobran los motivos para visitar Budapest: su historia, su arquitectura, su belleza, sus balnearios, su cine…