Descubre la Basílica de San Francisco, uno de los grandes atractivos de la ciudad de La Paz

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Bolivia, concretamente hasta la ciudad de La Paz. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Basílica Menor de San Francisco. Se trata de un templo católico bajo la advocación de San Francisco de Asís que está situado en el centro de la ciudad. Es importante destacar que forma parte de un conjunto conventual que da nombre a la plaza adyacente, que es la Plaza Mayor de San Francisco.

Basílica de San Francisco de La Paz, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue construida entre los siglos XVI y XVIII utilizando el estilo barroco mestizo. Hay que mencionar que el convento franciscano es la casa religiosa más antigua de las registradas en la ciudad, apareciendo en el año 1547, antes de la fundación de la misma (1548). Por si fuera poco, en 1549, se funda el Convento de San Francisco por fray Francisco de Morales, de quien se dice que fue uno de los doce primeros religiosos de la región. Por aquel entonces, era conocido como “Convento de Nuestra Señora de los Ángeles”.

En cuanto a la ubicación de esta construcción, se situó a las afueras de La Paz, en un terreno delimitado por lo que, en la actualidad, es la Plaza de San Francisco. Era lo que dividía la ciudad que estaba habitada por españoles de la que estaba habitada por indígenas. En agosto de 1549, se comenzó a construir la primera Iglesia de San Francisco, cuyas obras finalizaron en 1581.

Basílica de San Francisco en La Paz | Imagen de Paralelepípedo09, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Poco después, concretamente entre los años 1608 y 1612, se desplomó la primera iglesia como consecuencia de una nevada de proporciones verdaderamente históricas. No fue hasta el periodo comprendido entre 1743 y 1744 cuando comenzó la construcción del templo que conocemos en la actualidad. En 1753 se concluyó el cierre y el techado de la cúpula del crucero. Entre los principales benefactores para hacer posible esta construcción estaba Vicente Lafita, el que fuese corregidor.

Es importante tener en cuenta que, a finales de abril de 1784, el obispo Campos decidió consagrarla, mientras que en 1790 concluyó el tallado de su imponente fachada. Un siglo más tarde, concretamente en el año 1885, se inició la construcción de su única torre, mientras que en 1948 fue declarada Basílica menor. A pesar que a mediados del siglo XX se demolió parte del convento como parte del proyecto de la Avenida Mariscal Santa Cruz, se aprovechó para reconfigurar el atrio de la iglesia.

No podemos dejar de mencionar que, entre 1965 y 2005, se procedió a la restauración no solamente del templo, sino también el convento. De hecho, parte de esa última construcción pasó a ser el Centro Cultural Museo San Francisco. Es importante recordar que en esta Basílica situada en La Paz se encuentran enterrados los restos de Pedro Domingo Murillo, el que fuese precursor de la Revolución de La Paz. ¡Muy curioso!