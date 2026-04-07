5 pueblos de Europa con nombre de queso

Como seguro imaginas que estos pueblos tengan nombre de queso no es casual, lo que cabe que te sorprenda es saber que algunos de ellos, aunque lleven el nombre del queso (o el queso lleve su nombre), no es en ellos donde se producía la leche y elaboraban los quesos aunque sí donde se vendían o afinaban (Gouda y Cheddar son dos buenos ejemplos en este sentido). Sea como fuere estos 5 nombres seguro que te hacen pensar más en queso que en pueblos europeos.

Cheddar en Inglaterra

Cheddar Gorge | Pixabay

Cheddar está al suroeste de Inglaterra, en el condado de Somerset, y aquí viven apenas unos miles de personas; dio su nombre al queso Cheddar que es, nada menos, que el queso más consumido hoy en el mundo; la relación de este pueblo con el queso al que da nombre está en las cuevas en la que maduraba el queso (Cheddar Gorge) porque aquí la temperatura es constante y perfecta para el afinado del queso.

Cheddar Gorge es el desfiladero más grande de Inglaterra y en sus cuevas se localizó uno de los esqueletos humanos más antiguos de todo el Reino Unido (conocido como Cheddar Man); además Cheddar es un destino popular entre senderistas y cicloturistas, también entre los amantes de las cuevas y por supuesto entre los queseros porque aquí hay queserías que producen todavía hoy cheddar tradicional madurado en cueva.

Gouda en Países Bajos

Gouda | Pixabay

Gouda es una ciudad histórica holandesa de unos 75.000 habitantes ubicada entre Rotterdam y Utrecht; es famosa por su nombre de queso y es que aquí se vendía el queso Gouda ya en la Edad Media; se producía en la zona (no exactamente en Gouda) y sus productores acudían al mercado de Gouda para venderlo.

Gouda es hoy una ciudad tranquila y muy típicamente holandesa por sus canales, su ayuntamiento (Stadhuis of Gouda) es uno de los ayuntamientos góticos más bonitos de todo el territorio de los Países Bajos; también es imperdible el Gouda Cheese Market que es una recreación del mercado tradicional que se hace todos los veranos.

Gorgonzola en Italia

Gorgonzola | Imagen de MarkusMark, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Gorgonzola es una pequeña localidad cercana a Milán que dio su nombre al famoso queso gongorzola que es uno de los grandes quesos azules italianos; cuenta la tradición que aquí, precisamente aquí, nació el queso en la Edad Media.

En la actualidad la producción del queso gongorzola se concentra en Lombardía y Piamonte pero mantiene su nombre original y cada otoño se celebra en Gorgonzola la Sagra Nazionale del Gongorzola, un gran festival gastronómico y quesero. Y, vayas cuando vayas a Gongorzola, no dejes de pasear a placer por su histórico canal, Naviglio Martesana.

Brie en Francia

Meaux, en la región de Brie | Imagen de Baidax, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Brie es más que un pueblo, es en realidad una región histórica al oeste de París y es famosa porque aquí nació el que era conocido como el rey de los quesos en Europa, el queso brie (Brie de Meaux y Brie de Melun).

Son espectaculares las vistas de los campos ondulados y las granjas lecheras tradicionales de esta región en la que tendrás que visitar, sí o sí, el pueblo histórico de Meaux porque pasa por ser la capital gastronómica del queso Brie.

Camembert en Francia

Camembert | Imagen de Iain Gillespie, licencia: CC BY 2.0, via Wikimedia Commons

Camembert es más una aldea que un pueblo en Normandía, así de pequeño es; cuenta la tradición francesa que fue Marie Harel en 1791 quien elaboró el queso camembert por primera vez, al parecer fue cuando un sacerdote le enseñó las técnicas para elaborar queso brie y ellas las adoptó para hacer queso con la leche normanda ¿resultado? El queso camembert.

Entre las visitas obligadas en Camembert está la Maison du Camembert, un pequeño museo dedicado al queso y por supuestos los paisajes rurales de la zona con sus prados, vacas y huertos de manzana que se utiliza después para elaborar sidra.