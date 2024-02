Budapest y sus puentes: construcciones monumentales que te encantarán

Budapest es una ciudad bastante grande en la que se pueden visitar infinidad de monumentos. No obstante, algunos de los más famosos y también de los más fotografiados son sus puentes. Se trata de grandes construcciones, imponentes y bellas, que permiten cruzar de un lado a otro de la ciudad. Es decir, llevan de Buda a Pest o a la inversa. O de una orilla a la otra del Danubio. Y son muchos los turistas que se acercan cada día a verlos y hacer uso de ellos.

En concreto, la capital húngara tiene siete puentes por los que pueden pasar peatones. De norte a sur, sus nombres son Árpád, Margit, Széchenyi, Erzsébet, Szabadság, Petófi y Rákóczi. Aunque lo cierto es que dicho de esta manera, quizá algunos no los hayas escuchado nunca. Nosotros, en general, los conocemos por los nombres que les hemos dado en español: puente Árpad, puente Margarita, puente de las Cadenas, puente Elisabeth, puente de la Libertad, puente Petőfi y puente Rákóczi.

Además de estos, Budapest tiene otros dos puentes que son para uso exclusivo del ferrocarril, es decir, estos no pueden ser cruzados a pie. Se trata del puente Megyeri, que se construyó en el año 2008, y del puente Deák Ferenc. Pero pese a que hayamos citado nueve puentes, no todos son igual de famosos ni de monumentales. Por eso, en las siguientes líneas vamos a explicar un poco más sobre los cuatro más espectaculares. Esos que, sin duda, no podrás dejar de fotografiar.

Puente de las Cadenas

El puente de las Cadenas es el más antiguo de la ciudad de Budapest, pues fue inaugurado en noviembre del año 1849. Hasta ese momento, era bastante complicado cruzar de una parte a la otra del río Danubio, por lo que la llegada de este puente facilitó mucho la vida a quienes vivían allí. Pero aunque sea muy bonito, quizá el más llamativo de la capital, debes saber que no siempre ha sido así. En realidad, sufrió bastantes daños durante la Segunda Guerra Mundial y fue reconstruido por su centenario.

Puente Margarita | Pixabay

Puente de Margarita

Este precioso puente de Budapest no solamente comunica Buda con Pest, sino que también une las dos partes de la ciudad con la Isla Margarita. Así, deberás pasar por encima de él para adentrarte en ese inmenso parque verde que esconde la isla. Pero quizá prefieras usarlo para situarte en la otra orilla del río, frente al Parlamento, algo que podrás hacer fácilmente a pie o en bicicleta, pues desde 2011 dispone de carriles bici.

Puente Elisabeth | Pixabay

Puente Elisabeth

Este puente se sitúa en la zona más estrecha del Danubio y, aparte de conocerse por su nombre oficial, también ha sido apodado como el puente blanco. Se construyó entre los años 1897 y 1903, por lo que también tiene muchos años de historia a sus espaldas. Pero en su caso, también fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y, como consecuencia, tuvo que ser reconstruido tiempo más tarde.

Puente de la Libertad | Pixabay

Puente de la Libertad

El puente de la Libertad de Budapest se ubica en la parte sur del centro de la capital húngara. Mide 334 metros de longitud y aproximadamente 20 metros de ancho y es, sin duda, todo un espectáculo para la vista. Se construyó en 1896 y, para ese entonces, Budapest tenía dos puentes para peatones y uno ferroviario. Así, fue el tercero que pudieron usar las personas para cruzar de una orilla a la otra del río.