Lago Colchuck, un destino perfecto para quienes buscan rutas senderistas poco concurridas

Este espectacular lago alpino está en el estado de Washington, en la región Alpina Lakes Wilderness, una zona famosa por sus paisajes glaciares, sus lagos cristalinos y sus picos de granito; se trata de un lago de agua dulce procedente de la nieve y del glaciar, sus aguas son frías incluso en verano y de un precioso color turquesa; está rodeado de picos de granito como Dragontail o Colchuck y pasa por ser uno de los puntos más fotogénicos de esta espectacular zona natural.

El lago Colchuck está a unos 1.700 metros sobre el nivel del mar y a tan solo 24 kilómetros de Leavenworth, ahora bien, este lago es solo accesible a pie a través de una caminata muy popular: la Stuart Lake Trailhead: esta ruta tiene unos 13 kilómetros de longitud (ida y vuelta) y un desnivel de algo más de 600 metros, se trata de una ruta exigente pero las espectaculares vistas que se disfrutan desde ella merecen de largo la pena.

Lago Colchuck | Imagen de Construye, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Se tardan entre 4 y 6 horas en recorrer esta ruta (ida y vuelta) porque los senderos son de tierra, rocas y raíces, además ten en cuenta que en primavera todavía puede haber nieve; encontrarás también refugios alpinos y zonas de picnic para descansar y disfrutar de las vistas; si en primavera puedes encontrar nieve, en otoño podrás maravillarte ante los bosques de coníferas y arbustos que se tiñen de tonos dorados.

¿Más cosas que te interesará saber de esta ruta? Es muy apreciada por senderistas de todo el mundo y en ella se puede disfrutar de la pesca porque en el lago hay truchas entre otras especies de aguas frías y también hay zonas de acampada pero es necesario sacar antes un permiso para poder acampar especialmente en temporada alta (primavera verano); también es importante tener en cuenta que las noches, incluso en verano, son frías.

Además desde el lago se puede acceder a rutas técnicas tanto hacia The Enchantments y en Colchuck Peak.

Rutas senderistas en el lago Colchuck | Imagen de brewbooks from near Seattle, USA, licencia: CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Decíamos ya en el titular que se trata de una ruta senderista poco concurrida pero esto merece un matiz: durante los fines de semana en temporada alta (verano) y especialmente en el primer tramo de la ruta sí puede haber bastantes grupos, no así entre semana ni tampoco fuera de temporada alta. ¿Cuál es en todo caso la mejor época para disfrutar de esta ruta? Entre julio y septiembre, aunque hay más gente, el clima es más estable y el sendero está totalmente libre de nieve; entre mayo y junio puede haber nieve en algunos tramos del sendero pero en contraposición las flores alpinas salpican el paisaje haciéndolo si cabe más bello; en invierno las dificultades se multiplican tanto que este sendero solo se recomienda para senderistas experimentados además de ir muy bien equipados para la nieve.

Si buscas tranquilidad, elige junio o septiembre, esos meses la ruta es mucho más tranquila y el clima a compaña, quienes la han recorrido en esos meses dicen haber sentido la sensación de estar en un sendero alpino prácticamente privado.