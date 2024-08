Albania, un destino desconocido con playas de ensueño

Menorca, el Caribe, las Maldivas... La lista de lugares conocidos sobre todo por sus playas de aguas turquesas y arena clara es larga. Sin embargo, hay otros que también podrían formar parte de ella pero no lo hacen porque pasan más desapercibidos. Es el caso de Albania, un país del este de Europa que muchos viajeros nunca se han planteado visitar, pero que puede ser un destino fantástico para los meses de verano.

Es cierto que hoy en día ya no es un secreto para algunas personas el hecho de que Albania esconde playas y calas paradisíacas en su parte más meridional. Pero todavía hay mucha gente que nunca ha oído hablar de los encantos de este lugar. Porque son muchos, pues no solamente tiene playas de ensueño, sino que a lo largo de su costa se pueden descubrir yacimientos arqueológicos y monumentos históricos, entre otras cosas.

No obstante, son las calas de este país balcánico su mayor atractivo turístico cuando se trata de las vacaciones de verano. La Riviera de Albania está repleta de arenales bañados por aguas claras con capacidad de cautivar a los viajeros, como por ejemplo Ksamil, donde el protagonista es el color turquesa.

Albania | De Pudelek (Marcin Szala) - Trabajo propio, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=36322205

También merece mención la playa de Jale, situada entre Himare y Dhërmi, rodeada de acantilados y repleta de pequeños guijarros. Ideal para practicar snorkel, a su vez es una zona llena de vida, pues tiene bares y restaurantes cerca. Tampoco falta movimiento en Vlorë, un pueblo portuario que cuenta con largos arenales rodeados de acantilados en los que se juntan multitud de turistas.

Otro rincón albanés que quizá te gustaría añadir en un itinerario veraniego por el país es Sarandë, en cuya colina hay cada vez más hoteles y apartamentos turísticos dada la fama que está ganando poco a poco el lugar. Y si prefieres una playa menos masificada, Bunec está muy cerca de la anterior y no tiene nada que envidiarle.

De igual modo que la lista de destinos conocidos por sus playas de aguas claras y arena blanca es muy larga, también lo es la lista de playas de Albania que merecen mención. No obstante, hay que poner fin en algún momento, y no podemos hacerlo sin hablar de Drymades o Qeparo, ambas a tener en cuenta. La última, sobre todo, mira hacia el Mediterráneo y regala unas vistas increíbles que nunca te cansarías de admirar. ¿Lo mejor? Que no suele estar muy transitada, por lo que es muy tranquila e ideal para descansar.