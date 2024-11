De Barcelona a Buenos Aires en vuelo directo con Level

Nuestro invierno coincide con el verano argentino y por tanto nuestra temporada baja viajera es su temporada alta, ahora bien, del mismo modo que quienes quieren conocer Egipto saben que visitarlo en verano no es buena idea, quienes sueñan con los grandes tesoros argentinos saben que su verano es más amable para conocerlos, especialmente en la Patagonia; en cambio Buenos Aires es una ciudad preciosa y encantadora, perfecta para visitar en cualquier época del año, de ahí que el empeño de Visit Buenos Aires, entidad público privada encargada de la proyección turística internacional de la ciudad, por desestacionalizar los flujos turísticos que llegan a la ciudad.

Rosedal 21, Buenos Aires | Imagen cortesía de Level, Visit Argentina y Promotourist

Para lograr este fin las comunicaciones son de una importancia capital, empezando por los vuelos directos de larga distancia como los que Level opera desde Barcelona rumbo a Buenos Aires; hay vuelo diario desde finales del pasado mes de octubre, un vuelo que verá incrementada su frecuencia en diciembre porque las fiestas y festivos de ese mes hacen que se incremente notablemente el flujo de viajeros, y es que cuando hablamos del invierno como temporada baja viajera y el verano como temporada alta lo hacemos muy a groso modo, las épocas festivas y vacacionales son también viajeras (cada vez más) y por muy atractivo que sea Buenos Aires en cualquier época del año (que lo es), recibirá siempre un flujo notable de turistas en su verano (nuestro invierno) por lo atractivo que resulta el país entero, Argentino, en esa época del año.

Dice Karina Perticone, directora ejecutiva de Visit Buenos Aires (Turismo de Buenos Aires) que para ellos es esencial, estratégico de hecho, trabajar con todas las líneas aéreas que unen España con la capital argentina con vuelos directos para equilibrar los flujos de viajeros; ¿y por qué es especialmente importante el acuerdo Visit Buenos Aires con la aerolínea Level, que como Aer Lingus, British Airways, Iberia, Iberia Express y Vueling, pertenece a IAG? Porque Cataluña es la región de España que más pasaje emite con destino Argentina.

Puerto Madero. Buenos Aires | Imagen cortesía de Level, Visit Argentina y Promotourist

Lucía Adrover, Chief Commercial & Network Officer de Level, por su parte recuerda que Buenos Aires fue precisamente uno de los primeros destinos de esta joven aerolínea que lleva operando desde el año 2017 en el aeropuerto de Barcelona.

Si tienes Argentina, en particular Buenos Aires, en tu lista de destinos pendientes, no pierdas de vista las campañas que lanzarán Level y Visit Buenos Aires de ahora en adelante… ¿quien dice que no nos encontramos con ofertas especiales? ¡Habrá que estar atentos!.