5 lugares de Filipinas con los que sueñan los amantes del buceo

Con sus más de 7.000 islas y su Triángulo de Coral, si algo no falta en el archipiélago filipino son playas de escándalo y zonas de inmersión imperdibles, los hay además aptos para buceadores de todos los niveles, podrás incluso disfrutar aquí te tu bautismo si eres un absoluto principiante. Tanto quienes buscan lugares naturales de escándalo como los arrecifes vírgenes protegidos como quienes prefieren grandes pecios históricos como los de la II Guerra Mundial en los que se puede bucear en Filipinas, verán en este país asiático satisfechas sus expectativas en lo que a inmersiones de escándalo se refiere, en especial si optan por zambullirse en alguno de estos cinco lugares:

Parque Natural de los Arrecifes de Tubbataha, en Palawan

Palawan, en Filipinas | Pixabay

Palawan es un destino de primer nivel para los amantes del buceo y es que esta isla cuenta con un Parque Natural de Arrecifes (Tubbataha) tan espectacular que ha sido designado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es de hecho uno de los santuarios marinos más importantes del mundo ¿cómo no querer bucear en él?.

¿Inconvenientes? Se trata de un sitio de buceo remoto y aislado lo que convierte la experiencia de buceo aquí en un lujo de lo más exclusivo; ¿qué puedes esperar de este enclave de buceo? Un ecosistema intacto con paredes de coral verticales, tiburones de arrecife, mantas y grandes bancos de peces.

Coron, en Palawan

Coron, en Filipinas | Pixabay

Seguimos en Palawan porque esta isla, en lo que al buceo se refiere, da mucho de sí incluso si eres de los que, más que enclaves naturales, busca pecios históricos para bucear y es que aquí, durante la II Guerra Mundial, fueron varios los barcos japoneses que se hundieron y se convirtieron en arrecifes; los más populares son el Irako y el Akitsushima. Lo mejor es que estos pecios son perfectos tanto para buceadores expertos como para quienes no lo son tanto, es más, es posible incluso disfrutar aquí de una primera experiencia de buceo.

Parque Natural de Arrecifes Apo, en Mindoro

Parque Natural de Arrecifes Apo en Mindoro | Imagen cortesía de Turismo de Filipinas

Este parque natural de arrecifes para por ser el segundo más grande del mundo de su clase y es todo un espectáculo por su gran biodiversidad; la visibilidad aquí suele ser magnífica y eso hace que se pueda disfrutar a placer de las grandes paredes de coral y ver, en las zonas más profundas del arrecife, tiburones de arrecife, tortugas marinas e inmensos bancos de peces.

Anilao, en Batangas

Anilao | Imagen cortesía de Turismo de Filipinas

Anilao está cerca de Manila y es un lugar de buceo de lo más sugerente y original: aquí no descubrirás un gran arrecife ni las especies propias de esos enclaves como son las mantas o los tiburones de arrecife, aquí viven animales marinos mucho más pequeños: caballitos de mar pigmeos, peces rana o nudibranquios entre otras especies diminutas son objeto de toda la atención de los buceadores. Además este enclave está especialmente recomendado para los amantes de la fotografía submarina.

Malapascua, en Cebu

Malapascua, en Filipinas | Pixabay

Como sucede con Anilao, Malapascua no debe su fama a su arrecife ni a ningún pecio histórico, tampoco a especies pequeñas sino en concreto a una especie que es difícil de ver en otros lugares y más difícil aún de bucear con ella, hablamos de los tiburones zorro. ¿Es fácil verlos? No tanto como fácil pero sí es mucho más factible que en otros lugares del mundo, en especial si buceas al amanecer en Monad Shoal porque es allí y en esas primeras horas del día donde suelen emerger de las profundidades.