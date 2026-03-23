La playa de México que ha sido nombrada la mejor del mundo de 2026: Aguas turquesas, arena blanca y muy exclusiva

Recientemente te contábamos que la plataforma TripAdvisor había publicado una lista con las 24 mejores playas del mundo, entre las que se encontraban dos españolas: Playa de Muro, en Mallorca (12º puesto) y la Playa de Maspalomas, en Gran Canaria (20º puesto).

Pero hoy queremos hablaros de la que se encuentra en primera posición, Isla Pasión, un pequeño paraíso situado al norte de Cozumel, en el Caribe mexicano. Situada al norte de Cozumel (en el estado de Quintana Roo), Isla Pasión es una pequeña isla de apenas 1 kilómetro de extensión, separada de la isla principal por una laguna.

Se trata de una playa muy exclusiva ya que se accede únicamente por mar (en lancha o catamarán) en un trayecto de unos 10 minutos desde Cozumel. Cuenta con playas de arena blanca y fin, aguas turquesa y cristalinas y, además, no cuenta ni con grandes hoteles o discotecas.

Es un lugar pensado para desconectar, descansar y disfrutar de la naturaleza. Destaca por su entorno natural protegido, con una fauna muy rica que cuenta con rayas y peces tropicales, flamencos y pelícanos, tortugas y otras especies costeras y puedes hacer tanto snorkel como kayak.

Un lugar con mucha historia y misterio

Antes de ser un destino turístico, la isla tenía un profundo significado para la cultura maya. Era conocida como Mukyaj Peten y estaba dedicada a Ixchel, diosa del amor y la fertilidad.

Las parejas mayas peregrinaban hasta allí para recibir su bendición, lo que explica su nombre actual y su fama como lugar romántico. Incluso hoy en día, sigue siendo un destino popular para bodas y lunas de miel.