Así es Kufstein, la Perla del Tirol

Kufstein está en el Tirol austríaco pero muy cerca de la frontera alemana, está de hecho a solo 80 kilómetros de Múnich y debe su belleza en gran medida a su ubicación: a orillas del río Inn y entre montañas; claro que su encanto no es solo natural, es muy popular también por su fortaleza, un castillo medieval construido en la parte más alta de la localidad que alberga hoy exposiciones y en el que se organizan eventos culturales durante todo el año aunque lo que nadie se pierde es su órgano, el Órgano de los Héroes, uno de los órganos al aire libre más grandes del mundo.

Recorrer las calles de Kufstein es descubrir un casco histórico con mucho encanto y belleza por sus fachadas coloridas, sus cafés, sus tiendas de artesanía y productos locales, sus restaurantes… Si a todo esto añadimos que es un gran lugar para descubrir y degustar la gastronomía del Tirol y disfrutar de un sinfín de actividades de turismo activo en cualquier época del año (senderismo, ciclismo, deportes de nieve en invierno…).

Ahora bien, vayamos al detalle ¿cuáles son los lugares de Kufstein que no te puedes perder si viajas hasta este bonito rincón del Tirol austríaco? A continuación te los desvelamos:

Kufstein. Casco antiguo. | Pixabay

Altstadt, el casco antiguo

Las calles del centro son sorprendente, pintorescas y preciosas, llamativas por las fachadas de las casas, su pavimento adoquinado, los arcos, barandillas de hierro forjado… y por supuesto también por las tiendas y cafés; hablando de tiendas, la calle que no puedes dejar de recorrer es Romerhofgasse, recorrer esa calle además es como viajar en el tiempo o colarse en una película antigua. No te conformes con recorrer el centro de Kufstein durante el día, hazlo también al caer la noche, especialmente la calle Romerhofgasse.

Fortaleza de Kufstein

Es todo un símbolo de este pueblo austríaco y su principal foco de atracción; para llegar a ella, puesto que está en la parte más alta de la localidad, se puede caminar (cuesta arriba…) o hacer uso de un funicular inclinado que nos ahorra el esfuerzo; una vez arriba ya solo será cuestión de disfrutar de sus espacios, espacios ocupados en parte por el Museo de la ciudad. Ten en cuenta que todos los días, sin excepción, y a mediodía se hace sonar el Órgano de los Héroes.

Fortaleza de Kufstein | Pixabay

Tiroler Glashütte Riedel y el vidrio soplado

¿Sabias que el Tirol también es tradición la artesanía del vidrio soplado? Pues así es y en esta famosa cristalería, la Tiroler Glashütte Riedel, podrás descubrir su historia; se puede visitar las instalaciones de esta cristalería e incluso ver in situ cómo se sopla el vidrio.

Iglesia de San Vito

La Iglesia de San Vito, de estilo barroco, es probablemente la más famosa de Kufstein, ahora bien, no es la única y otras como la iglesia de San Nicolas o la Capilla de Santa Ana, notablemente más pequeñas, despiertan también gran interés entre los visitantes de esta localidad del Tirol austríaco.

Río Inn | Pixabay

Paseo junto al Río Inn

Los alrededores de Kufstein guardan gran interés natural en zonas como las montañas Kaisergbirge y sus senderos o el lago Hechtsee, muy popular como zona de baño en verano pero, llegado ya el otoño, el paseo más popular está en la ciudad, en la ribera del Río Inn porque se puede recorrer tanto andando como en bicicleta y porque desde ese paseo se disfruta de espectaculares vistas del casco histórico la Fortaleza de Kufstein.