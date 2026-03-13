Así es Grimentz, el encantador pueblo de montaña de Suiza

Los amantes de los sitios montañosos y los lugares con encanto necesitan saber de la existencia de Grimentz. En esta ocasión, hacemos las maletas con destino Suiza para conocer un poco más uno de sus pueblos alpinos más pintorescos. Ubicado en el Val d'Anniviers, en el cantón de Valais, se encuentra a 1.570 metros de altitud. Un lugar con mucho encanto que se ha convertido en una opción muy acertada para desconectar del día a día.

Recomendado para senderistas, esquiadores y alpinistas, Grimentz cuenta con el que podría ser el casco antiguo más bonito de toda Suiza. Algunas de las características que hacen del lugar distinguible son sus casas de madera oscura, sus balcones llenos de flores rojas y su ambiente relajado y ajeno al estrés propio de la vida en la ciudad. Asimismo, algunos medios de comunicación citan que muchas casas del pueblo tienen más de 400 años y todavía siguen habitadas.

Antiguamente, fue un pueblo agrícola y de pastoreo alpino. Muchos habitantes vivían de las producciones propias de la agricultura y ganadería. De hecho, destacan en la producción de queso, el cultivo de centeno y el vino del glaciar. Un lugar que enamora a todo aquel que tiene la oportunidad de conocerlo en primera persona. Y es que, también cuenta con diversos lugares que quitan el aliento por su belleza.

¿Qué ver y hacer en Grimentz?

Lac de Moiry (Lago de Moiry): Su color verde azulado ha hecho de este lugar uno de los más bellos de la zona. Se realizan muchas rutas de senderismo para conocer mejor el lugar y admirar la belleza del lago desde distintos ángulos.

El observatorio astronómico de St-Luc y Chandolin: Permite ver la belleza del lugar, hasta el último detalle, gracias a los modernos equipos de observación.

Visita a la antigua mina de cobre del pueblo montañés de Zinal.

Vía Ferrata: Solamente apta para los deportistas más valientes, es una travesía bastante difícil que se realiza cerca de la presa de Moiry.

Lago de Moiry | Imagen de Dominicus Johannes Bergsma, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Curiosidades de la gastronomía de Grimentz

El queso raclette

Un pueblo suizo que se precie tiene que destacar por sus quesos. En el caso de Grimentz no iba a ser menos. Según informan varios registros, el queso más popular es el raclette. Se elabora con leche cruda (natural) de vaca y se presenta como un queso semi duro que conquista el paladar de todos sus comensales. Asimismo, también se mezcla la leche de varias vacas. Una autentica delicia para el paladar que no deja indiferente a nadie.

El vino del glaciar

Se trata de un vino tradicional muy especial del valle de Val d'Anniviers, especialmente del pueblo de Grimentz. Es una de las tradiciones vinícolas más antiguas de Suiza. Recibe este nombre porque, antiguamente, el vino se guardaba en bodegas frías de montaña cercanas a los glaciares.

Su método de envejecimiento es uno de sus rasgos más particulares. Pues, se guarda en barriles de madera que nunca se llegan a vaciar completamente. Tal y como se ha podido saber, cada año se agrega vino nuevo sobre el viejo. Por lo tanto, siempre hay vino viejo en la mezcla. De hecho, se confirma que hay recipientes que guardan vino de más de 100 años de antigüedad, los cuales han sido mezclados con vino nuevo. Por lo tanto, es un vino de montaña envejecido durante décadas.