La ciudad de Suiza que lo tiene todo en Navidad: cuatro mercados, un lago único y montañas de postal

Las calles se llenan de gente con felicidad e ilusión por la época; las luces iluminan cada rincón y los mercados se adueñan de las plazas principales. Un ejemplo de ello es el mercado de Craiova, considerado el más grande de Europa, que se reparte por distintos espacios del centro y hace que el ambiente festivo alcance una magnitud especial. Algo parecido ocurre en Lucerna, donde los mercados distribuidos por toda la ciudad crean una atmósfera cálida y mágica que envuelve a quienes la visitan.

Lucerna es una ciudad situada en el corazón de Suiza, rodeada por el espectacular lago de los Cuatro Cantones y abrazada por montañas como el Pilatus y el Rigi. Cuando llega la época navideña, Lucerna adquiere unos colores especiales, dignos de visitar, con luces cálidas, música y varios mercados que llenan el alma y el casco histórico de la ciudad.

Mercados

Lucerna no tiene un solo mercado; encontramos cuatro distintos, cada uno con un estilo particular.

Weihnachtsmarkt de Franziskanerplatz:

Es el mercado más tradicional de la ciudad. Aquí podemos encontrar artesanía local, velas, joyería y gastronomía típica como salchichas suizas, raclette y fondue, todo envuelto en un ambiente romántico entre las calles medievales del casco viejo.

Mercado de Navidad en el Lago (Lichterweihnachtsmarkt) – Inseli Park:

Pasamos del ambiente más tradicional al más moderno. Este mercado sorprende con miles de pequeñas luces que crean un juego visual mágico. Cuenta con una gran variedad de puestos gastronómicos y la velada está amenizada con música en directo y actividades para todas las edades.

Handcraft Market – Hirschenplatz / Weinmarkt:

Es el más pequeño de todos, pero pone en valor el trabajo y la figura del artesano. Aquí podemos encontrar cerámica, tejidos, decoraciones y arte local. Solo abre algunos días, por lo que es importante revisar las fechas. Si quieres llevar un souvenir único a tus amigos o familiares, este lugar es perfecto.

Además, durante estas fechas también se celebran eventos especiales, como una pista de hielo, conciertos en iglesias o la visita de San Nicolás.

No puedes perderte tampoco el Kapellbrücke: es más que un puente, es el símbolo de la ciudad. Especialmente en esta época del año, cuando se reflejan en el agua las luces y las casas decoradas junto a las majestuosas montañas cubiertas de nieve, el paisaje se vuelve realmente inolvidable.