Descubre la Basílica del Señor de los Milagros de Buga, una de las grandes joyas de Colombia

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a una de las zonas más sorprendentes de Colombia, como es el Valle del Cauca y más concretamente a Guadalajara de Buga. Allí nos podemos encontrar con un gran número de construcciones, monumentos y rincones verdaderamente sorprendentes, a la par que espectaculares. Un claro ejemplo lo encontramos, precisamente, en la conocida como Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga.

Está situada en la Zona 4 del casco histórico de Buga, a aproximadamente tres cuadras de la impresionante Catedral de San Pedro Apóstol, que es la Catedral de la diócesis de Buga, y a una de la espectacular Iglesia de San Francisco de Asís, que también pertenece a esta diócesis. Poco a poco y con el paso del tiempo, esta basílica menor se ha convertido en uno de los grandes atractivos de esta curiosa ciudad colombiana.

Basílica del Señor de los Milagros de Buga, a través de su historia

Basílica del Señor de los Milagros de Buga | Imagen de KANDU, licencia: CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons

Para comenzar, debemos tener en cuenta que el diseño original de este sorprendente templo fue realizado por Juan Bautista Stiehle, reconocido redentorista alemán. De hecho, fue él quien se encargó, a su vez, del diseño de la Catedral de Cuenca, ciudad situada en Ecuador. Cabe destacar que el hermano Juan realizó, paralelamente, los diseños.

Entre otras tantas cuestiones, hay que mencionar que la primera piedra de la construcción de este templo fue bendecida por Juan Buenaventura Ortiz, arzobispo de Popayán. En este acto estuvo presente y participó Rafael Núñez, el que por aquel entonces era Presidente de los Estados Unidos de Colombia.

Bien es cierto que la construcción de esta basílica menor tardó, aproximadamente, quince años. Durante todo ese tiempo, entre otras cuestiones, tuvo lugar la histórica Guerra de los Mil Días. A principios de agosto de 1907, el templo fue inaugurado de forma oficial y, años más tarde, concretamente el 23 de junio de 1937, el Papa Pío XI le otorgó el título de basílica menor.

Un acto que fue posible tras la mediación del cardenal Eugenio María Giuseppe Giovanni Pacelli que, con posterioridad, se convertiría en el Papa Pío XII. No podemos dejar de mencionar que, en cuanto a características, la Basílica Menor del Señor de los Milagros de Buga tiene aproximadamente 33 metros de altura y 80 metros de largo. Pero no todo queda ahí, puesto que posee un impresionante reloj francés que fue instalado a mediados de marzo de 1909.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Colombia, y especialmente a la zona del Valle del Cauca, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta Guadalajara de Buga. Podrás disfrutar de un lugar con mucho encanto, con monumentos y edificaciones de ensueño como esta Basílica Menor. Estamos completamente convencidos de que no te decepcionará, ni mucho menos.