Sibiu, conocida como La ciudad de los ojos, se ha hecho viral por sus tejados

Las redes sociales se han convertido, poco a poco y con el paso del tiempo, en un medio importante para saber más del mundo. Si las utilizamos con fines viajeros y culturales, estos días habremos sido testigos de infinidad de recomendaciones. Pero, en Viajestic, hoy, hablaremos de Sibiu. Ubicada en Rumanía, es considerada una de las ciudades más bellas y mejor conservadas del país. A nivel histórico, se sabe que es un importante centro económico y cultural de Transilvania. De hecho, entre 1692 y 1791, fue la capital del Principado de Transilvania.

Popularmente, es conocida también como “La ciudad de los ojos”. Y es que, los tejados presentan un estilo bastante singular. Tal y como se puede apreciar, parecen ojos que juzgan o aprecian desde lo alto. Pero, en realidad, es el diseño ovalado de las ventanas de las buhardillas en los tejados. Un efecto que no pasa desapercibido para todo aquel que tiene la oportunidad de conocer Sibiu en primera persona.

¿Por qué presentan este diseño los tejados de Sibiu?

Sibiu | Imagen de Andrei Kokelburg, licencia: CC BY-SA 3.0 RO, via Wikimedia Commons

Curiosamente, los tejados de la ciudad son así por cuestiones de adaptación. No se buscaba llamar la atención o hacerse diferenciar del resto. Simplemente, es el resultado de una fuerte influencia sajona, de la adaptación al clima continental y de funcionalidad. Pues, debido a que es una zona donde el invierno golpea fuerte, hay importantes nevadas. Por lo tanto, los tejados debían tener techos altos.

Todo aquel que apueste por caminar por el centro histórico puede apreciar cómo las casas tienen expresiones distintas. De hecho, son estas diferencias las que han llamado la atención, pues algunas parecen tener una mirada somnolienta, otras curiosas, etc. Una particularidad que ha impulsado su apodo de “La ciudad de los ojos”.

Curiosidades de Sibiu

Sibiu | Imagen de Cadena de ingenio., licencia: CC BY 4.0, via Wikimedia Commons

Esta bonita ciudad no solo destaca por sus curiosos tejados. También cuenta con lugares de interés e importancia histórica que recomendamos visitar si se apuesta por añadir Sibiu a un próximo viaje.

El Podul Minciunilor (Puente de las Mentiras): Además de ser el primero del país en realizarse en hierro fundido, también son muchas las leyendas que lo rodean. La más conocida y que recomendamos tener en cuenta, es la que dice que, si se miente sobre él, el puente castigará al mentiroso. Se dice que tiene orejas que le permiten escuchar, por lo que, si detecta alguna mentira, comienza a crujir o castiga al mentiroso de alguna manera.

Cuenta con uno de los museos más antiguos del este de Europa: El Museo Nacional Brukenthal.

El casco histórico está dividido en tres partes: Ciudad alta, baja y fortificaciones intermedias. Los lugares están conectados por escaleras, túneles y pasajes medievales.

En épocas pasadas, la ciudad llegó a contar con 39 torres y varias murallas defensivas. Algunas de las más impresionantes son la Torre de los Arcabucerzos (Turnul Archebuzierilor), la de los Carpinteros (Turnul Dulgherilor), la de los Alfareros (Turnul Olarilor) y la Gran Torre (Turnul Gros).