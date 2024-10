Algunos destinos de novela negra

Si eres un amante del género negro seguro que estos días estás muy pendiente de la celebración del festival Getafe Negro, especialmente después del buen sabor de boca que nos dejó la edición pasada en la que la gran protagonista fue la novela negra americana (la clásica, la de Chandler y Hammet para empezar); este año ese papel protagonista lo ostenta China y, dado que seguro que sabemos mucho menos de novela negra china que americana, será sin duda una edición de descubrimientos.

Y ahora que ya te hemos mandado a Getafe a descubrir novelas negras que tal vez no conocías, vamos al lío… Es verdad que los lectores de novela negra no tienen tanta pasión por viajar a los escenarios de sus novelas favoritas como los lectores de novela histórica (por motivos obvios…) pero no es menos cierto que resulta no poco atractiva la idea de descubrir los lugares que, por una u otra razón, inspiraron esas novelas que tanto nos gustan. ¿Quién no querría acercarse a la Isla de Burgh sabiendo que Agatha Christie se inspiró en ella para escribir su emblemática novela Los diez negritos? ¿O Dartmoor, la zona de Devon en la que se inspiró Arthur Conan Doyle para escribir la que es, probablemente, al mejor historia de Sherlock Holmes, El sabueso de los Baskerville?.

Punto más alto de Dartmoor | De w:User:StephenDawson - Trabajo propio, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=560513

Si viajas a Montecarlo seguro que recordarás a Rebecca… bueno, a Rebecca no, más bien la nueva señora de Winters antes que la alargada sombra de Rebecca le amargara la existencia en Manderley (a Manderley no trates de ir, es una finca ficticia, no existe, se la inventó Daphne du Maurier). ¿Y qué nos dices de Los Ángeles? Era la ciudad en la que vivía uno de los mejores detectives que ha dado de sí la literatura universal, Philip Marlowe.

Hablar de novela negra hoy y no pensar en los nórdicos puede considerarse pecado (no capital, pero pecado al fin y al cabo) y desde luego esas novelas también tienen sus escenarios: la saga Millennium se ambienta en Estocolmo, en particular en la isla de Södermalm; si más que de Stieg Larsson eres de Jo Nesbo pon entonces rumbo a Oslo porque esa es la ciudad de su detective, Harry Hole (como el detective podrás visitar el restaurante Schoder o el Dinner y también el pub Underwater y la cervecería Teddy’s.

Elizondo, valle del Baztán | Imagen cortesía de Turismo de Navarra

Claro que en España también tenemos ya una tradición de novela negra no poco interesante… Madrid es la ciudad de Reina Roja y de Juan Gómez-Jurado (Lavapiés, Madrid Río y la Finca de Pozuelo de Alarcón son los lugares de Jon y Antonia); el Valle del Baztán, concretamente su capital, Elizondo, es el lugar de Dolores Redondo y su trilogía del Baztán (El guardián invisible, Legado en los huesos y Ofrenda a la tormenta).