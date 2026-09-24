Septiembre es el nuevo agosto: ¿por qué cada vez más viajeros cambian su mes de vacaciones?

No obstante, cada vez son más las personas que se plantean disfrutarlas en septiembre, y es que de un tiempo para aquí se ha convertido en una mejor alternativa en muchos casos.

Para empezar, una de las razones por las que se está produciendo este cambio tiene que ver con las aglomeraciones que se forman en temporada alta. Es verdad que no todos los destinos se vacían cuando termina agosto, pero pese a ello, el regreso de los niños a las aulas y la vuelta al trabajo para muchas personas, hacen que la presión turística no sea tanta.

Asimismo, las temperaturas son más agradables para pasear y descubrir lugares. En agosto, el sol aprieta con fuerza en todas las ciudades europeas y no importa si quieres conocer monumentos o hacer excursiones por la naturaleza: el clima acompaña más en septiembre. Las jornadas todavía son cálidas y el mar aguanta calor acumulado de las semanas previas, pero las temperaturas son mucho más llevaderas.

Piscina y gafas de sol | Pixabay

Por otro lado está el precio. Es verdad que viajar se ha encarecido en los últimos años. Los vuelos y transportes en general, los alojamiento y los paquetes turísticos son bastante más caros que hace no mucho tiempo. Y en septiembre los precios siguen siendo elevados, pero ya en las últimas semanas, en algunos destinos bajan un poco.

Además de esto, se encuentran las experiencias propias del mes, que pueden ser un incentivo más. La vendimia, las fiestas locales, los festivales culturales o el comienzo de los paisajes otoñales se convierten en un atractivo propio de este mes que cada vez le come más terreno a agosto cuando de vacaciones se trata.

Dicho esto, la clave está en elegir bien el destino y las fechas. Para quienes buscan una escapada con temperaturas agradables, actividades culturales y la posibilidad de encontrar mejores condiciones que en pleno verano, septiembre se ha ganado un muy buen puesto como alternativa a las vacaciones tradicionales de agosto.