Los tulipanes florecen en Trevelin, Argentina, en octubre

Los tulipanes florecen en Trevelin, en Argentina, y en nuestro otoño: del 7 de octubre al 7 de noviembre es en este rincón del mundo donde diversas variedades de tulipanes florecen y ofrecen un magnífico espectáculo de colores ¿el mejor momento para verlo? La segunda quincena de octubre, porque es entonces cuando florecen la mayor parte de las variedades aquí cultivadas (aunque también puede verse algunas durante la primera quincena de ese mes, que es cuando comienza la floración, y en la primera semana de noviembre que es cuando termina).

Tulipanes en Trevelin, Argentina | Pexels

En los campos de Trevelin se cultivan decenas de variedades de tulipán (unas 30) y hay allí, plantados en hileras de colores, millones bulbos; de hecho sabemos por datos de temporadas previas que aquí han llegado a florecer más de 2 millones de tulipanes, el espectáculo es realmente inolvidable y muy fotogénico no solo por la inmensa cantidad de tulipanes en flor sino por cómo se han organizado en tramos geométricos y por colores y también por la ubicación del campo: con la cordillera de los Andes al fondo (una cordillera que octubre todavía conserva nieve).

Curiosidades respecto a este campo de tulipanes

Forma parte de la Ruta Galesa en Chubut porque fue precisamente la comunidad galesa instalada aquí quien empezó el cultivo de tulipanes con apenas un centenar de bulbos y lo fue ampliando hasta convertirlo en lo que es hoy, uno de los grandes atractivos de la zona; estos campos se pueden visitar de día, con guía para entender el proceso de cultivo de los tulipanes, o de noche, una opción que interesará especialmente a los amantes de la fotografía; además, para completar la experiencia, puedes disfrutar de un té o un dulce galés en la casa de tés y tulipanes del campo.

Tulipanes amarillos en Trevelin. Argentina | Pexels

¿Merece la pena viajar hasta Argentina para ver este campo de tulipanes? Sí y no, es decir, es cierto que no necesitas cruzar el Atlántico para ver tulipanes, Países Bajos nos queda más cerca, pero no es menos cierto que el campo de tulipanes de Trevelin es todo un espectáculo de belleza y color y, además, puede perfectamente formar parte de una escala en un viaje a la Patagonia y ahí sí que hay que responder con un rotundo sí, merece la pena visitar Trevelin si viajas a la Patagonia argentina porque el campo está en la Ruta 259 y cerca de otros atractivos de la zona como las cascadas o las viñas Nant y Fall.