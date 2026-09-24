El bonito pueblo de España donde puedes vivir gratis a cambio de 3 horas de trabajo al día

En Candelario, un municipio de Salamanca en plena Sierra de Béjar, hay una propuesta que llama la atención de quienes buscan alternativas al turismo convencional: vivir gratis a cambio de unas pocas horas de trabajo al día.

La oferta combina alojamiento sin coste, comida y tiempo libre en la montaña.

La contrapartida es sencilla: dedicar unas horas diarias a tareas domésticas y de jardinería. El resto del día queda libre para hacer senderismo, bañarse en pozas naturales o explorar los alrededores.

El anuncio está publicado en Workaway, la plataforma que conecta a anfitriones con voluntarios dispuestos a colaborar a cambio de techo y manutención.

Un pueblo reconocido por su patrimonio

Candelario forma parte de la asociación Los Pueblos Más Bonitos de España desde 2015, gracias al buen estado de conservación de su casco histórico.

Además, fue declarado Conjunto Histórico-Artístico en 1975.

El pueblo conserva calles empedradas, casas de piedra y madera oscura, y las llamadas "regaderas": canales de agua que bajan desde la sierra y recorren todo el centro urbano.

También destacan las batipuertas, unas puertas partidas a media altura que antes servían para ventilar las casas sin perder intimidad ni dejar entrar a los animales.

Se encuentra a solo 4 kilómetros de Béjar y algo más de 70 de Salamanca capital. Es una zona muy visitada en otoño por el color de sus castañares, y en invierno por la nieve de la sierra.

Solo 3 horas de trabajo al día

La ayuda que pide el anfitrión es limitada: entre una y dos horas para el jardín, y alrededor de una hora más para tareas de la casa. En total, no más de tres horas diarias.

Además del jardín y la limpieza, el anuncio menciona otras formas de colaboración e intercambio cultural:

Proyectos artísticos y manualidades creativas.

Práctica de idiomas (inglés, con interés en aprender japonés, ruso, alemán, polaco, francés o ucraniano).

Pequeños proyectos ecológicos y mantenimiento ligero.

Cuidado de animales.

Apoyo en tareas de enseñanza.

Qué incluye la estancia

El anfitrión ofrece una habitación privada con baño propio en la segunda planta de la vivienda.

También incluye acceso a internet y comidas compartidas. No se detallan condiciones económicas más allá de esto, un modelo habitual en Workaway para reducir gastos durante estancias largas.

El resto del día queda libre para disfrutar del entorno: senderismo, baño en pozas naturales, recorrer otros pueblos de la Sierra de Béjar o practicar cicloturismo por las rutas de montaña cercanas.

Cómo apuntarse

Workaway conecta a viajeros con anfitriones de más de 170 países, y en España supera los 8.000 anuncios activos.

Para aplicar a esta oferta hay que registrarse en la plataforma y tener el correo verificado, ya que es un requisito del anfitrión antes de aceptar cualquier solicitud.

La estancia mínima recomendada va de una a cuatro semanas. Se trata de un intercambio cultural, no de un empleo remunerado, por lo que no genera nómina ni cotización a la Seguridad Social.

Quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán gestionar el visado correspondiente antes de viajar, ya que este tipo de voluntariado no sustituye los trámites migratorios exigidos por cada embajada.