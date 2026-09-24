Viajar por España, conectar con la naturaleza y descubrir la gastronomía local: así viajan los españoles en 2026

Viajar más cerca, reconectar con la naturaleza, bajar el ritmo y descubrir los destinos a través de su gastronomía, sus comercios y su cultura local son algunas de las tendencias recogidas en el Informe de Tendencias de Viaje 2026 de Booking.com. A pocos días del Día Mundial del Turismo, el estudio ofrece una mirada a cómo han evolucionado las preferencias y motivaciones de los viajeros españoles a lo largo de 2026.

España, aún por descubrir

No siempre hace falta cruzar fronteras para experimentar la sensación de descubrir algo nuevo. Casi la mitad de los viajeros españoles (el 46%) prefiere viajar dentro del país, mientras que seis de cada diez (el 59%) consideran que España todavía guarda numerosos lugares por conocer y descubrir.

Imagen de archivo de dos chicas en la montaña | iStock

La elección de destinos nacionales combina comodidad y compromiso con el entorno: el 42% de los viajeros valora recorrer distancias más cortas, el 44% aprecia viajar sin barreras lingüísticas y el 35% destaca la posibilidad de contribuir a la economía local.

Esta mirada hacia lo cercano cobra especial sentido con la llegada del otoño y los viajes fuera de temporada. De hecho, el 30% de los españoles señalaba su intención de viajar más en temporada baja como estrategia para ahorrar, mientras que el 28% contemplaba elegir destinos más próximos.

Los españoles priorizan la naturaleza, bienestar y desconexión

El bienestar es una de las principales motivaciones de los viajeros españoles. El 88% viaja para relajarse mentalmente y desconectar, mientras que el 79% busca reducir el uso de dispositivos y su conexión digital durante las vacaciones.

La naturaleza también desempeña un papel protagonista. El 91% se siente motivado a viajar por los paisajes naturales y, entre los planes que más interés despiertan, destacan descansar junto a la playa o la piscina, con un 47%, y disfrutar de entornos naturales, con un 44%.

Las mascotas también hacen las maletas

Uno de cada diez españoles tiene previsto realizar al menos un viaje de ocio con su mascota en 2026. Una tendencia que está transformando la elección del alojamiento. Entre estos viajeros, el 58% opta por apartamentos o viviendas vacacionales que admiten animales, frente al 39% que elige hoteles pet friendly. Los planes no se limitan a las escapadas rurales. El 58% realiza rutas de senderismo o paseos por entornos naturales y parques, mientras que el 59% también disfruta de actividades de turismo urbano. Estos datos muestran que las mascotas acompañan a los viajeros tanto en sus planes en la naturaleza como a la hora de descubrir pueblos y ciudades.

Chica en la playa con el perro | iStock

La gastronomía y los productos locales ganan protagonismo en los viajes de los españoles

Conocer un lugar también significa probarlo. El 89% de los españoles señala la comida local como una motivación para viajar, y los datos muestran una preferencia por experiencias que permitan acercarse a la vida cotidiana del destino.

Así, entre quienes buscan experiencias gastronómicas destacan las visitas a mercados locales (56%) y a restaurantes auténticos y poco conocidos (51%). Además, un 57% opta por comprar comida típica para llevar a casa y un 35% por adquirir productos directamente de artesanos o productores locales.

Además, el interés por los productos locales también se refleja en las compras. El 39% busca artesanía y obras de arte propias del destino, una forma de llevarse un recuerdo y, al mismo tiempo, apoyar a los artesanos y productores locales.

"Los datos nos muestran que, cuando los viajeros españoles piensan en sus escapadas, cuestiones como desconectar, disfrutar de la naturaleza o acercarse de una forma más auténtica a los destinos ocupan un lugar muy relevante. También vemos que lo cercano puede tener un enorme poder de descubrimiento: muchos viajeros consideran que todavía tienen mucho por conocer dentro de España. Desde Booking.com queremos seguir facilitando que cada persona pueda encontrar y reservar el viaje que mejor responda a sus preferencias, sea una escapada cerca de casa, un alojamiento en plena naturaleza o una experiencia para compartir también con su mascota", señala Pilar Crespo, responsable de Booking.com en España y Portugal.