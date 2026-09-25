El pueblo de Valencia que tiene un castillo donde Miguel Bernardeau pasó parte de su infancia

En Viajestic nos gusta seguirle la pista a los actores del momento no solo para saber dónde veranean o se van de vacaciones, sino también para descubrir en qué lugares de España crecieron, como es el caso de Martiño Rivas, que pasó su infancia en Vimianzo, A Coruña.

Y ahora queremos hablarte del pueblo de Valencia donde Miguel Bernardeau pasó su infancia. "Cuando vivía en Valencia, en Bétera, mis abuelos tenían una masía antigua donde había seis perros gigantes. Allí aprendía a cuidarlos", decía el actor en una entrevista para Mujer Hoy.

Bétera: historia, naturaleza y tradiciones

Situada en la comarca del Camp del Túria, Bétera es una localidad con una historia que se remonta siglos atrás. Su territorio conserva vestigios de diferentes épocas, desde asentamientos íberos y restos romanos hasta construcciones de origen árabe. A ello se suma su cercanía a los paisajes de la Sierra Calderona, que convierte sus alrededores en un buen lugar para disfrutar de rutas a pie o en bicicleta.

El Castillo de Bétera, uno de sus grandes símbolos

Una visita a Bétera puede comenzar por su castillo, uno de los edificios más reconocibles del municipio. La construcción se levanta sobre una antigua atalaya árabe y actualmente alberga el museo etnográfico, convirtiéndose en uno de los lugares desde los que acercarse a la historia y las costumbres locales.

Pero el patrimonio histórico de Bétera va mucho más allá. En sus alrededores se encuentra la Torre de Bofilla, junto a los restos de la antigua alquería árabe de la que formaba parte. Muy cerca está l'Horta Vella, donde se conservan vestigios de un circuito termal de época romana. Otro de los enclaves arqueológicos destacados es Tos Pelat, un poblado íbero que permite descubrir el pasado más antiguo de esta zona de Valencia.

El municipio conserva incluso restos de su historia más reciente. En Bétera pueden encontrarse trincheras, búnkeres y galerías subterráneas construidas con fines defensivos y de vigilancia durante la Guerra Civil. También llaman la atención las conocidas como casas-cueva de Mallorca, situadas al sur del casco urbano y destinadas actualmente a usos culturales.

Naturaleza y rutas por los alrededores

Los amantes de la naturaleza también encuentran motivos para visitar Bétera. Los paisajes agrícolas y naturales que rodean la localidad permiten realizar paseos y recorridos en bicicleta mientras se descubren elementos tradicionales de su entorno rural. Entre ellos destacan los catxerulos, pequeñas construcciones que antiguamente servían como refugio y de las que se conservan más de 25, además de aljibes, cisternas, bebederos y antiguas masías.

Una de las opciones para recorrer este entorno sobre dos ruedas es la ruta cicloturista que parte de Bétera hacia Rafelbunyol, un itinerario de dificultad baja que atraviesa barrancos y permite contemplar vistas de la Sierra Calderona, además de pasar junto a algunas masías tradicionales.

La Festa de les Alfàbegues, la tradición más conocida de Bétera

Si hay una fecha especialmente señalada en Bétera es el 15 de agosto, cuando se celebra la Festa de les Alfàbegues. Durante esta festividad, enormes plantas de albahaca, convertidas en uno de los símbolos de la localidad, recorren sus calles en una celebración en la que también tiene un importante protagonismo la pólvora, con actos como la Coetà del Gos. Junto a las Fallas, constituye una de las grandes citas del calendario festivo del municipio.