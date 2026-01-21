Conoce el país de origen y la historia del temido surströmming

Con la llegada de las redes sociales, su nombre se ha hecho mucho más popular. Pero, su origen radica en el siglo XVI. Recorrer el mundo nos permite conocer, además, las tradiciones culinarias de cada país. Pero, si nos trasladamos hasta Suecia,uno de los alimentos más particulares y que ha ganado fama con el paso de los años es el surströmming. Y es que, esta comida es una de las más temidas de todo el mundo por su intenso e insoportable olor. De hecho, se dice que, si no se nace y se vive en Suecia, es prácticamente imposible tolerarlo.

El surströmming proviene del norte del país, sobre todo de las regiones costeras del mar Báltico. Este alimento se basa en un arenque fermentado en salmuera. Su descripción y composición puede parecer simple, pero el resultado del proceso de fermentación da lugar a un alimento que no es apto para todo el mundo. Y es que, aun estando dentro de la lata continúa este proceso. Por ello, siempre que se adquiere, la lata está hinchada. Respecto a su olor, las personas que no son originarias de Suecia lo asocian con pescado podrido, huevos en mal estado, alcantarilla o, incluso, basura de varios días.

La historia del surströmming

Surströmming | Imagen de Prankster, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Como comentábamos en líneas anteriores, se cuenta que la historia de este alimento comenzó en el siglo XVI. Al parecer, por aquel entonces, el país sufría una gran crisis y escasez de sal. Con el objetivo de sobrevivir y adaptarse a la situación, los pescadores comenzaron a usar menos sal para conservar el pescado. Un procedimiento que provocó que el arenque fermentara y, por lo tanto, no se pudriera.

Lo que comenzó como un recurso de adaptación continuó como una costumbre local. Pues, a la población le gustó mucho este procedimiento. De hecho, se ha convertido en un alimento típico del país y de sus costumbres culinarias a día de hoy. Eso sí, no está asociado a la alta cocina. Asimismo, muchos suecos no lo comen, pero defienden su valor cultural.

El surströmming nació por una necesidad histórica, pero ha perdurado hasta nuestros días. Según se ha informado, el arenque se pesca en primavera, pues es cuándo están en mejor estado y a punto de reproducirse. Tras ello, se fermenta en barriles durante uno o dos meses. Todo ello para, seguidamente, enlatarlo y continuar la fermentación durante mucho más tiempo.

Su manera de comerlo es también bastante particular. Pues, se recomienda, según la tradición, servirlo con pan fino sueco, conocido como tunnbröd, con patatas hervidas, cebolla, nata agria y, a veces, eneldo. Un alimento que en Suecia no se ve como algo extremo, sino como algo nostálgico y tradicional.