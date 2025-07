Así es Cayo Big Major, la isla de los Cerdos Nadadores

Si te gustan los destinos de playa y la naturaleza, seguro que o bien has probado o te planteas probar la experiencia de nadar entre animales acuáticos. Peces, tortugas, tiburones, delfines. Bucear a su lado es toda una delicia. Pero, ¿sabías que existe un lugar en el mundo en el que puedes nadar entre cerdos? Se llama Cayo Big Major y se encuentra en las Bahamas.

Concretamente, el Cayo Big Major, también llamado Pig Beach, está situado en el archipiélago de las Exumas, entre el cayo Staniel y el cayo Fowl. Y aunque está deshabitado, viven allí un puñado de cerdos asilvestrados a los que les gusta nadar y que ya están más que acostumbrados a hacerlo acompañados de personas.

No cabe duda de que se trata no solo de uno de los rincones más curiosos del Caribe, sino también de los más fotografiados. Algo que no es de extrañar, puesto que nadie tiene todos los días la oportunidad de bañarse junto a un gracioso grupo de cerditos.

Cerdo nadando en Bahamas | Pixabay

Aunque nadie sabe a ciencia cierta cómo llegaron hasta este punto de las Bahamas, hay varias teorías al respecto. Hay quienes dicen que los llevaron hasta allí un grupo de marineros, con la idea de criarlos, aunque nunca volvieron a buscarlos. Otros piensan que estos animales sobrevivieron a un naufragio y nadaron hasta la isla, donde aprendieron a vivir en la naturaleza salvaje.

Pero sea como sea, hay una cosa que sí está clara: actualmente, una veintena de cerdos y lechones viven en esta isla tropical, se dan chapuzones en las aguas turquesas que bañan sus playas y toman el sol sobre su arena blanca. Y lo más impresionante no es esto, sino el hecho de que se acerquen a las embarcaciones que navegan cerca de la orilla en busca de comida.

Gracias a la presencia de estos amigables cerdos nadadores en Cayo Big Major, visitar este rincón del Caribe se convierte en una experiencia única e inolvidable. Los excursionistas llegan allí en lancha desde islas cercanas y son recibidos por estos animales con los que se puede interactuar, pero a los que se debe respetar.

De hecho, hay guías que indican cómo tratarlos: no es recomendable darles alimentos inadecuados y se pide evitar tocar a las crías.