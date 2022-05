Cat Island, el secreto mejor guardado de las islas Bahamas

Más información Si quieres visitar a Lenny Kravitz tendrás que volar a las Bahamas

Si piensas en grandes viajes de verano seguro que Las Bahamas aparecen en tu lista de destinos soñados junto al Caribe, las Maldivas, Tailandia... Pero lo que ya no es tan probable es que pienses en Cat Island porque no es la más popular de las Islas Bahamas, es más bien su secreto mejor guardado, un secreto del que vamos a desvelarte hoy algunos detalles interesantes.

Por ejemplo ¿sabías que el punto más elevado de las Islas Bahamas está en Cat Island? No es que sea una altura de vértigo pero sí la más alta que puedes alcanzar en estas paradisíacas islas sin ponerte a volar; es el Monte Alvernia, también conocido como Como Hill y se eleva 63 metros hacia el cielo desde el suelo; en lo alto de esta colina podrás visitar una ermita, una pequeña construcción de piedra levantada en 1939 y a la que sólo se puede llegar tras un rato de senderismo, un paseo ligero apto para todos los turistas que se ve sobradamente recompensado cuando te sitúas en el punto más alto de las Bahamas y miras a tu alrededor...

La naturaleza de esta isla se difruta en sus senderos naturales, como el que te lleva al Monte Alvernia pero también otros, y en sus paradisíacas playas, tanto en la arena como en el fondo del mar o incluso por el aire y es que Cat Island es una isla ideal para los amantes del turismo activo, aquí podrás bucear, practicar kitesurf, senderismo... y disfrutar a diario de una playa de arena rosa de casi 13 kilómetros de largo.

¿Te seducen más las playas de arena blanca que las de arena rosada? Si es así disfrutarás más la playa Old Bight mientras que si quieres descubrir las icónicas playas de arena rosa de Bahamas tendrás que acercarte a Port Howe; la playa Rollezz, cerca de Old Bight, es el tramo continuo de playa más largo de Cat Island, su arena es blanca, sus aguas prístinas y cuenta además con preciosas y pintorescas casitas a pie de playa en las que podrías alojarte. ¿Buscas playas vírgenes? No tendrás que salir de Cat Island para encontrarlas... apunta un nombre: Bahía Fernández.

Y, por supuesto, descubre y disfruta la rica gastronomía de las Bahamas en las playas de Cat Island ¿plato estrella? Como no podía ser de otro modo tratándose de una isla, el plato estrella es lo que da el mar, especialmente el marisco fresco.

