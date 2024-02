Estos son los destinos más románticos de Europa según European Best Destinations

En la lista de 20 destinos románticos de Europa de European Best Destinations, lugares ideales para descubrirlos en pareja, hay algunos que son apuestas seguras, son los destinos de los enamorados por excelencia: están incluidos Venecia, Florencia, Roma, París y Oporto, por ejemplo; hay otros, en cambio, que si bien son igualmente lugares muy populares y de los favoritos para los viajeros en general y para los enamorados en particular, no son los primeros que nos vienen a la cabeza a la hora de organizar un viaje romántico o una escapada en pareja: Praga es uno de esos destinos, también Budapest e incluso Bruselas o Ámsterdam (aunque solo sea por sus canales).

Cinque Terre

¿Eres de los que prefiere huir de las grandes capitales y de las ciudades más visitadas del mundo? ¿Buscas destinos más idílicos e incluso paradisíacos? Entonces te encantará saber que en European Best Destinations también consideran que son destinos ideales para un viaje romántico Santorini en Grecia, Opatija en Croacia, las Cinque Terre en Italia y la isla de Madeira en Portugal; lugares de mar y primaveras y veranos cálidos en los que disfrutar de una escapada romántica en bañador.

Bergen. Noruega

Bergen, en Noruega, es otro de los 20 destinos románticos de esta lista, ideal sin duda para quienes encuentran el romanticismo en el frío, el invierno e incluso en la nieve; también Brujas en Bélgica gracias a sus canales y Sintra en Portugal por sus bellos palacios o Biarritz en Francia son destinos perfectos para quienes viajan al calor del amor, todas ellas ciudades sobradamente conocidas, bellas y románticas.

Plovdiv

¿Los lugares menos populares de la lista de destinos románticos de European Best Destinations? No es que sean desconocidos pero no son Venecia ni París, claro… Se trata de Plovdiv, ciudad de moda en Bulgaria, Ljubjana, la ciudad universitaria de Eslovenia y Aix-les-Bains en la Riviera de los Alpes, un destino idílico para los amantes del turismo termal.