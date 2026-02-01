Catedral patriarcal de Bucarest: ¿sabías que en su interior están las reliquias del patrono de la ciudad?

Es el momento más que perfecto para poner rumbo a Rumanía, concretamente hasta Bucarest. Allí nos topamos con un gran número de construcciones y monumentos verdaderamente sorprendentes y espectaculares, como es el caso de la Catedral Patriarcal de Bucarest. Se trata de una catedral ortodoxa situada cerca del Palacio del Patriarcado.

Entre las numerosas cuestiones a destacar, es importante mencionar que fue la sede de la Iglesia ortodoxa rumana desde su origen hasta que se procedió a la construcción de la Catedral de la Salvación del Pueblo Rumano. Este mencionado templo fue bendecido en 2018, aunque sus obras no se finalizaron hasta 2025.

Catedral patriarcal de Bucarest, a través de su historia

Para comenzar, debemos tener en cuenta que fue Constantino Serban, príncipe de Valaquia, el que ordenó su construcción en el año 1655. Eso sí, no llegó a verla concluida. Las obras siguieron su curso durante el reinado de Mihnea III y, finalmente, fue inaugurada durante el gobierno de Radu Leon.

No podemos dejar de mencionar que, a principios de junio de 1668, esta construcción fue elevada a residencia metropolitana. Entre sus numerosos elementos a tener en cuenta destaca, especialmente, la fachada, puesto que está realizada en un estilo brâncovenesc o renacentista rumano. Por si fuera poco, dentro de la catedral, se hallan las tumbas de varios patriarcas.

Entre ellos, se encuentran Miron Cristea y Nicodim Munteanu. Es importante destacar que, en una parte de la zona norte, se ubica un nicho en el que está el féretro con las reliquias de San Demetrio de Basarabov, patrono de la capital de Rumanía. Además, tanto los frescos como las esculturas originales de este templo, fueron destruidos a excepción del icono de Constantino y Helena, patronos de esta Catedral. En cuanto a los frescos que encontramos en la actualidad, fueron añadidos en el año 1923 y son obra de Dimitrie Belizarie.

Catedral Patriarcal de Budapest | Imagen de Spock1801, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Entre los numerosos hechos históricos a tener en cuenta que tienen vinculación con esta Catedral Patriarcal de Bucarest hay uno que llama la atención. Nos referimos a lo sucedido en 1862, cuando Barbu Catargiu, primer ministro rumano, fue asesinado. Así pues, su cortejo fúnebre pasó frente a este imponente templo.

Es importante tener en cuenta que después de que se llevase a cabo la construcción de la conocida como Catedral de la Salvación del Pueblo Rumano dedicada al apóstol Andrés, considerada como la iglesia ortodoxa más grande del mundo, la Catedral Patriarcal fue perdiendo su estatus. Hasta tal punto que la nueva construcción se convirtió en nada más y nada menos que la sede de la iglesia ortodoxa rumana.

Por lo tanto, si estás pensando en poner rumbo a Bucarest, no dejes pasar la oportunidad de acercarte hasta su Catedral Patriarcal. No solamente te llamará poderosamente la atención por historia y su belleza, sino también por su arquitectura. De hecho, estamos completamente convencidos de que no te dejará indiferente, ni mucho menos.