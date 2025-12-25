Algunos enclaves italianos famosos en Navidad

No son pocos los lugares italianos que en Navidad son todo un espectáculo, más incluso de lo que ya lo son habitualmente por su gran belleza y su riqueza patrimonial y cultural; seguro que hay algunas ciudades, como Roma o Nápoles, que te vienen a la cabeza pensando en Italia en Navidad pero lo cierto es que, si bien son dos destinos de lo más recomendables en Navidad y en Italia, no son los únicos que merece la pena visitar, a continuación te recomendamos nada menos que siete empezando, eso sí, por los más evidentes: Roma y Nápoles.

Roma

Roma en Navidad | Pixabay

¡Cómo no empezar por Roma! Y no sólo porque para llegar al Vaticano hay que aterrizar en Roma sino también porque la Plaza de España, la Vía del Corso o la Plaza Venezia son una verdadera belleza cuando se iluminan por Navidad, también por supuesto por los Mercadillos Navideños que salpican la ciudad y entre los que destaca especialmente el de Plaza Navona. ¿Y en el Vaticano? Es famoso el gran árbol de Navidad y el Belén de la Plaza de San Pedro.

Nápoles

San Gregorio Armeno | Imagen de Luca Aless, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Nápoles es la ciudad de los belenes por excelencia, tanto es así que aquí pueden verse y adquirirse todo el año y no solo en Navidad (en la calle San Gregorio Armeno, llena de belenes artesanales); la tradición navideña de Nápoles es, alrededor del Belén, muy intensa y es famosa también por su rica gastronomía; ¿platos más populares en estas fechas? capitone (anguila frita o guisada), bacalao, struffoli (bolitas fritas con miel y confites) y galletas especiadas.

Florencia

Florencia | Pixabay

La belleza de esta ciudad provocó a Stendhal hasta un síndrome… (el síndrome de Stendhal) y en Navidad esa belleza se engrandece; es particularmente famoso el mercado navideño de la Plaza Santa Croce, también las decoraciones siempre elegantes y de inspiración romántica por toda la ciudad. Además en Florencia se organizan diferentes eventos culturales navideños entre los que destacan los conciertos de música sacra.

Milán

Milán en Navidad | Pixabay

Milán es un destino delicioso en Navidad para los amantes de las compras, algo que sucede todo el año pero en diciembre más aunque solo sea por lo bella que luce la Galleria Vittorio Emanuele II decorada para la ocasión. Además el Duomo se ilumina de modo espectacular en Navidad y el mercado tradicional navideño que se instala cerca del Duomo es también imperdible.

Verona

Verona en Navidad | Pixabay

La ciudad de Romeo y Julieta es también una belleza en Navidad; su mercadillo navideño en la Piazza dei Signori se inspira en el de Nuremberg, lo que nos permite hacernos una idea de cuán romántico y precioso es, además una gran estrella ilumina la Plaza Bra que es el centro neurálgico de las celebraciones navideñas y en la ciudad; es también muy famoso el gran árbol de Navidad frente al Arena de Verona.

Venecia

Venecia | Pixabay

Venecia es más famosa por su fin de año que por su Navidad pero no deja de ser en todo caso un destino de escándalo en Navidad (no solo en Carnaval…); aquí la Navidad es tranquila y romántica, la decoración es sutil y elegante, se organizan diferentes conciertos de música sacra y se monta una celebración espectacular en Nochevieja en la plaza más famosa de la ciudad, la Plaza San Marcos.

Cortina d’Ampezo

Cortina d'Ampezzo | Pixabay

No hay mejor destino en Italia si quieres una blanca Navidad que incluya la práctica de deportes de invierno; se trata de un pueblo alpino que se presenta de modo muy elegante y festivo en Navidad y desde el que se accede fácilmente a estupendas pistas de esquí.

¿Eres un amante de la Navidad de estilo alpino? Entonces, además de Cortina d’Ampezzo, seguro que te gustan Bolzano, Trento y Merano, tres pueblos famosos por sus mercados navideños alpinos de estilo alemán, en particular el de Bolzano que es, además, uno de los mercados de Navidad más grandes y antiguos de Italia.