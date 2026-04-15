Algunas playas europeas en las que ya puedes darte un chapuzón en primavera

En cuanto el sol asoma entre las nubes con cierta calidez, es decir, en primavera, empezamos a soñar con el verano, su calidez, sus vacaciones y por supuesto sus playas; tanto es así que incluso buscamos las más cálidas de Europa para anticipar ese verano soñado y darnos el primer chapuzón de la temporada ¿sabes dónde están esas playas de aguas cálidas ya en abril y mayo? A continuación te recomendamos algunas pero antes un dato para que te sirva de orientación a la hora de elegir playa: cuando la temperatura del agua está por debajo de los 17ºC solo los más valientes se atreverán a lanzarse al mar, si están entre 18 y 20ºC la cosa cambia y, aunque se sienten frescas, ya son aptas para un chapuzón y si están por encima de los 21ºC el baño será no solo tolerable sino muy agradable para la mayor parte de los bañistas.

A lo que íbamos ¿dónde están esas playas cálidas europeas a las que podemos escaparnos ya mismo?

Islas Canarias

Playa de Maspalomas | Pixabay

Entre los meses de abril y mayo las playas canarias son, como siempre, un seguro de sol y de baños agradables porque la temperatura del agua aquí no baja de los 18ºC en abril y llega hasta los 22ºC en mayo; lo cierto es que las Islas Canarias son buena idea todo el año porque prácticamente todo el año te puedes dar un chapuzón playero, incluso en invierno así que imagina en primavera… ¿Playas más recomendadas en primavera? Papagayo en Lanzarote, Corralejo en Fuerteventura o Maspalomas en Gran Canaria.

Chipre

Chipre | Pixabay

Chipre es la isla europea que más y antes anticipa el verano y es que aquí el agua de sus playas supera los 20ºC ya en abril y alcanza los 22ºC en mayo; lo cierto es que esta isla es, probablemente, el destino mediterráneo en el que antes podrás darte un chapuzón gracias, precisamente, a la temperatura del agua en sus playas porque, además, el clima aquí en esta época del año es ya seco y soleado.

Riviera Turca

Ölüdeniz, en la Riviera Turca | Pixabay

La Riviera Turca es, después de Chipre, uno de los mejores destinos veraniegos en primavera y en el Mediterranéo porque las aguas de sus playas no bajan en esta época de los 18ºC y en mayo alcanzan incluso los 21ºC; además el clima es agradable y cálido desde el mes de abril, un mes en el que empiezan a subir las temperaturas del Mediterráneo hasta hacerlas atractivas para el baño (antes en Chipre, Turquía e incluso sur de Grecia que en Italia o España).

Creta

Creta | Pixabay

En Creta las aguas están, especialmente en abril, un poco más frescas que en Chipre pero rondan ya los 17 o 18ºC y, si esperas a mayo, el baño ya será un placer porque entonces las temperaturas del agua alcanzan los 20ºC; es verdad que la primavera es más fresca que en Chipre pero se siente ya cierto ambiente de verano y un anticipo de la calidez que está por llegar. Un consejo: si viajas a Creta en primavera, para darte un chapuzón elige las playas del sur de la isla porque allí el agua es un poco más cálida.

Malta y Sicilia

Sicilia | Pixabay

En Malta y Sicilia también se puede disfrutar del verano en primavera, aquí las temperaturas del agua son muy similares a las de Creta, es verdad que la sensación es fresca pero agradable, además los días son ya muy soleados y, como no hay tanta gente como en pleno verano, tanto Malta como Sicilia resultan ser especialmente disfrutares en primavera.