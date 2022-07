Chipre, un idílico destino de verano

Chipre es la tercera isla más grande del Mediterráneo, sólo superada en tamaño por Sicilia y Cerdeña pero, aunque superada en fama como destino turístico mediterráneo por otras islas como las griegas o el archipiélago balear, Chipre es todo un paraíso, un tesoro, un secreto bien guardado que merece la pena desvelar y descubrir (y por supuesto visitar).

Chipre | Pixabay

Las playas de Chipre son una buena razón para visitar esta isla en verano, no en vano se trata de uno de los países con más banderas azules del mundo, y su rica gastronomía es un más que buen motivo para hacerlo cualquier época del año (no te pierdas las ensaladas chipriotas ni sus deliciosas patatas); también es notable el patrimonio histórico de esta isla y curiosidades como el hecho de que su capital, Nicosia, conserva su casco histórico rodeado por una muralla de 5 kilómetros; además Nicosa es todavía hoy la única capital dividida del mundo ¿cómo? con la famosa Línea Verde que custodia Naciones Unidas y que separa Chipre de la autoproclamada República Turca.

Chipre | Pixabay

Más cosas que te van a enamorar de Chipre: si eres un amante del mar no podrás dejar de maravillarte ante MUSAN, el primer museo submarino del Mediterráneo, uno que sólo podrás visitar si estás acreditoado como buceador; de no ser así tendrás que conformante con verlo haciendo esnorquel; ¿eres un amante del avistamiento de aves? Entonces no querrás perderte el lago salado de Lárnaca, lugar de parada obligada para muchas especies de aves en sus migraciones y también hogar de los siempre atractivos flamencos; ¿eres un amante de la mitología y de los viajes hitóricos? Entonces toma buena nota del nombre de esta playa chipriota: Petra to Romiou; cuentan que allí nació Afrodita y en Kouklia, una localidad no lejana a esta playa, podrás visitar su Santuario (lo que queda de él...); las iglesias pintadas de Troodos son otra visita obligada.

Una curiosidad más: ¿sabías que además de la isla de Afrodita Chipre es la isla de los gatos? Los verás por todas partes...

...

También te puede interesar...

5 islas mediterráneas poco conocidas para vivir un verano de escándalo