¿Cuáles son los mejores lugares del mundo para disfrutar de la aurora boreal?

La aurora boreal es un fenómeno luminiscente que se da en las zonas polares del hemisferio norte, concretamente a lo largo de la franja que une la parte central de Alaska, Canadá, el extremo sur de Groenlandia, Islandia y el norte de Escandinavia ¿cuándo? Depende de la zona pero podríamos decir que durante la epoca invernal, de octubre a marzo; acotado tiempo y lugar ya solo nos queda bajar al detalle y descubrir cuáles son algunos de los lugares más recomendados para ver la aurora boreal pero antes ¿sabes realmente en qué consiste este espectacular fenómeno?

Hay quien no quiere saberlo porque la belleza de la aurora boreal es tan emocionante que meter en ella a la ciencia amenaza con restarle magia pero lo cierto es que no importa cuanto sepas acerca de los hechos que provocan este magnífico fenómeno, cuando lo veas personalmente te sobrecogerá de todos modos. Dicho esto, y a modo de explicación no técnica para quienes sienten cierta curiosidad, la aurora boreal se produce cuando las partículas arrojadas por el sol al espacio llegan a la parte superior de la atmósfera y entran en contacto con el ozono y el oxígeno que protegen nuestro plantea; se trata de un proceso que sucede 100 kilómetros por encima de nuestra cabeza y que resulta tan difícil de predecir como el clima. Es importante que tengas esto en cuenta, puedes saber en qué época es más fácil ver auroras boreales en un lugar determinado pero la certeza 100% del día y hora que la verás no podrás tenerla.

Aurora boreal en Inari, Finlandia | Pixabay

Y entonces, ahora que sabes como son de hermosas e impredecibles las auroras boreales ¿a dónde debes organizar tu viaje para darte el gusto, el placer y el lujo de verlas personalmente? Lofoten en Noruega es nuestra primera opción porque, a la hora de organizar un gran viaje como este, es importante no centrarte solo en lo que queires ver, la aurora boreal, sino en lo que el destino ofrece y este archipiélago noruego es todo un regalo de la naturaleza; es un archipiélago habitado desde la era vikinga, e incluso antes, y es un destino ideal para descubrir la importancia del bacalao en la economía noruega, para practicar deportes de nieve y descubrir como son todavía hoy los clásicos pueblos pesqueros de Noruega.

Aurora boreal en Nuuk, Groenlandia | Pixabay

Sin salir de Europa nos vamos a Finlandia porque Laponia finesa, en Inari por ejemplo, es un destino muy recomendado para ver la aurora boreal, uno de esos que no suele fallar; además, ya que vamos camino de la Navidad, seguro que te interesa conocer la zona del mundo en la que vive Papá Noel, cabe incluso que te cruces con sus renos o, con suerte, con su trineo... Otro lugar de Europa famoso por sus auroras boreales es Islandia, además, ahora que se ha puesto de moda el turismo de volcanes, en Islandia podrás disfrutar de él sin temor y sin que nadie tema perder su casa porque allí el volcán Fagradalsfjal acaba de terminar un periodo eruptivo hace apenas dos semanas.

Aurora boreal en Islandia | Pixabay

Si prefieres cruzar el Atlántico te recomendamos que vueles a Nuuk, en Groenlandia; esta ciudad es la capital de este territorio; a Groenlandia llegaron las huestes vikingas de Erik el Rojo y aunque a día de hoy apenas queda nada de aquella invasión vikinga, la isla sigue manteniendo su dependencia del gobierno danés; Nuuk en particular, aun siendo la mayor ciudad del territorio, apenas supera los 16.000 habitantes así que tu viaje a Groenlandia será un viaje natural y tranquilo aunque muy civilizado. Ya en América podrás elegir entre Canadá y Alaska: Faribannks, en Alaska cuenta con su propio aeropuerto internaiconal así que podrás volar allí con relativa facilidad; Yellowknife, en Canadá, pasa por ser la capital mundial de las auroras boreales, dicen que nadie visita esta localidad en invierno y se va sin ver no una sino varias veces este espectacular fenómeno.

Por supuesto hay más lugares, toda Laponia (tanto en su territorio noruego como en el sueco o el finlandés) es tierra de aurora boreal, las islas Sheatland, en Escocia, no son ajenas a este fenómeno y tampoco la rusa Siberia.