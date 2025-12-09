Ribe, la ciudad más antigua de Dinamarca

1.300 años de historia contemplan a la localidad danesa de Ribe, en Jutlandia y junto al mar de Frisia, se trata de una ciudad con canales que serpentean entre casitas con entramados de madera (aunque está lejos de ser Venecia, Colmar o Ámsterdam, aquí incluso se han reconducido los cauces para liberar el centro) y con un casco histórico eminentemente medieval. ¿Qué es lo que no te puedes perder de Ribe? A continuación te lo contamos:

Qué ver y hacer en Ribe

Casco antiguo de Ribe: paseos de día y de noche

Caminar el casco antiguo de Ribe, tanto de día como de noche acompañando a un sereno que canta y cuenta historias, es una de las experiencias más deliciosas a disfrutar en esta localidad danesa; las callejuelas del centro son irregulares y junto a ellas se levantan casas con fachadas inclinadas, puertas pequeñas y colores cálidos. Además se trata de un casco histórico que guarda secretos: patios escondidos y bonitas casas del S.XVI.

Catedral: Ribe Domkirke

Catedral de Ribe | Imagen de Ludvig14, licencia: CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

La catedral de Ribe destaca, para empezar, por su altura y por eso es indispensable subir a su torre y observar desde ese punto elevado los tejados de la ciudad, además en diciembre podemos hacerlo una vez que ha oscurecido y disfrutar así de una vista de Ribe con su iluminación navideña encendida desde una perspectiva diferente.

Museo Vikingo y VikingeCenter

Ribe fue más que un pueblo vikingo, fue una base comercial de notable importancia durante la era vikinga y el mejor lugar para descubrir esta historia es el Museo Vikingo en el que se exponen reconstrucciones de la época, barcos vikingos y otros objetos cotidianos de esa era; otro lugar imperdible para viajar al pasado vikingo de Ribe es el VikingeCenter, especialmente si visitas Ribe en primavera o verano porque entonces se organizan actividades especiales.

Cosas que debes saber si viajas a Ribe en diciembre

Además en diciembre Ribe se convierte en un sencillo pueblo de Navidad, sin la fiesta y el jolgorio de otras localidades pero con todo su encanto: preciosas guirnaldas decoran las ventanas de prácticamente todas las casas, las tiendas se decoran con un gusto delicioso y tradicional, los aromas a canela, galletas y bizcochos daneses envuelven la ciudad; y por supuesto Ribe cuenta con un pequeño pero encantador Mercado de Navidad.

Ribe | Pixabay

No dejes de probar el Glogg (vino caliente especiado), tampoco los aebleskiver (bolitas de masa suave con azúcar glass) ni los pescados del mar de Frisia o el smorrebrod (con arenque, salmón o roastbeef); tampoco debes olvidar llegar a Ribe, si lo haces en diciembre, bien abrigado porque no solo las temperaturas son bajas (entre 0 y 8 grados) sino que el viento atlántico hace que la sensación térmica es todavía más baja (y además de bien abrigado, bien calzado porque por la noche las calles pueden helarse).