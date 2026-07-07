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El mapa de Castilla y León con las 73 localidades recomendadas para ver el eclipse solar total
Castilla y León ha seleccionado 73 localidades como los mejores lugares para ver el eclipse solar total del próximo 12 de agosto. Los municipios, repartidos por las nueve provincias, se encuentran dentro de la franja de totalidad y ofrecen las mejores condiciones para observar el fenómeno.
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El próximo 12 de agosto España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo: el eclipse soltar total. Y ya son muchas las comunidades que tienen "aforo completo" para poder ver este fenómeno.
Castilla y León será una de las regiones más afortunadas, ya que contará con muchos puntos dentro de la "franja de totalidad", el trayecto o ruta estrecha sobre la superficie terrestre donde la Luna oculta completamente al Sol.
Y por eso la Junta ha elaborado un mapa con 73 localidades, repartidas entre las 9 provincias, recomendadas como puntos de observación para el eclipse solar total. "La selección de estos emplazamientos culmina un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos", se puede leer en la web de la Junta de Castilla y León.
Estas 73 localidades, que puedes encontrar en este mapa, "reúnen las mejores condiciones en términos de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de servicios e infraestructuras, comunicaciones y visibilidad del fenómeno".
Las 73 localidades de Castilla y León para ver el eclipse solar total
Las localidades que están en el mapa de la Junta de Castilla y León son:
- Ávila: Arévalo, Adanero, Moraleja de Matacabras, Palacios de Goda y Nava de Arévalo (Palacios Rubios y Vinaderos).
- Burgos: Burgos capital, Arija, Hacinas, Lodoso, Poza de la Sal, Quintanarraya y Tejada.
- León: León capital, San Andrés del Rabanedo, Ponferrada, Destriana, Garrafe de Torío (Valderilla y San Feliz), Noceda del Bierzo, Astorga (Santa Catalina) y Sabero.
- Palencia: Palencia capital, Herrera de Pisuerga, Saldaña, Paredes de Nava, Ledigos y Osorno La Mayor.
- Salamanca: Salamanca capital, Santa Marta de Tormes, Alba de Tormes, Villarino de los Aires, Saucelle, Salvatierra de Tormes, Villar de Gallimazo y Pereña de la Ribera.
- Segovia: Segovia capital, Riaza, Arcones, Ayllón, Collado Hermoso, Turégano, Otero de los Herreros y Boceguillas.
- Soria: Soria capital, Garray, Borobia, Castillejo de Robledo, Ágreda y San Leonardo de Yagüe.
- Valladolid: Valladolid capital, Laguna de Duero, Arroyo de la Encomienda y Medina del Campo; los periurbanos de Cabezón, Cigales, La Cistérniga, Tudela y Villanubla; y las zonas rurales de Alcazarén, Íscar, Medina de Rioseco, Montealegre, Portillo, Rueda, Tiedra, Trigueros, Urones de Castroponce, Urueña, Villalar y Villalón.
- Zamora: Contará con dos puntos habilitados: Benavente y Toro.
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