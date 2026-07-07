El mapa de Castilla y León con las 73 localidades recomendadas para ver el eclipse solar total

El próximo 12 de agosto España vivirá uno de los acontecimientos astronómicos más esperados del siglo: el eclipse soltar total. Y ya son muchas las comunidades que tienen "aforo completo" para poder ver este fenómeno.

Castilla y León será una de las regiones más afortunadas, ya que contará con muchos puntos dentro de la "franja de totalidad", el trayecto o ruta estrecha sobre la superficie terrestre donde la Luna oculta completamente al Sol.

Y por eso la Junta ha elaborado un mapa con 73 localidades, repartidas entre las 9 provincias, recomendadas como puntos de observación para el eclipse solar total. "La selección de estos emplazamientos culmina un proceso de planificación y coordinación institucional desarrollado durante los últimos meses entre la Junta de Castilla y León, las diputaciones provinciales, los ayuntamientos y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León, con el objetivo de garantizar una observación ordenada, segura y compatible con la protección del entorno y la adecuada prestación de los servicios públicos", se puede leer en la web de la Junta de Castilla y León.

Mapa castilla y león eclipse | Junta de Castilla y León

Estas 73 localidades, que puedes encontrar en este mapa, "reúnen las mejores condiciones en términos de seguridad, accesibilidad, capacidad de acogida, disponibilidad de servicios e infraestructuras, comunicaciones y visibilidad del fenómeno".

Las 73 localidades de Castilla y León para ver el eclipse solar total

Las localidades que están en el mapa de la Junta de Castilla y León son: