CASCADAS
6 cascadas de escándalo en las que está permitido bañarse
No en todas las cascadas o saltos de agua te puedes bañar pero sí en las seis que te desvelamos a continuación.
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Cuando llega el verano buscamos lugares refrescantes empezando por la playa, ahora bien, también nos gustan los embalses, los ríos, la playas fluviales… y desde luego las cascadas siempre y cuándo podamos darnos un chapuzón en ellas; a continuación te recomendamos seis, una de ellas está en España:
Cascada de Segade, en Caldas de Reis (Galicia)
Esta cascada forma parte de una popular ruta de senderismo que tiene su punto de partida en la Carballeira de Caldas de Reis; en realidad no es una cascada sino un conjunto de cascadas que termina en una poza en la que está permitido el baño; esta ruta es sencilla, apta incluso para quienes no están en muy buena forma, y permite además conocer uno de los emblemas del patrimonio industrial de las Rías Bajas gallegas, una central hidroeléctrica cerrada en los años 50 del siglo pasado.
Es verdad que esta cascada no es, probablemente, tan espectacular como las que te recomendamos a continuación pero no solo nos queda más cerca sino que además el entorno en el que se encuentra es de una belleza imponente… y 30 metros de salto de agua tampoco es poca cosa.
Salto El Limón, en la República Dominicana
Esta cascada cae en una laguna en la que no hay visitante de la zona dominicana de Samaná que no quiera bañarse y es que zambullirse en un lago en el que cae un salto de agua de unos 40 metros que, además, está rodeado de una selva tropical, es una experiencia única. Para bañarse en esta cascada hay que hacer un recorrido a pie o a caballo pro la selva tropical lo que hará que tengas, si cabe, más ganas de gozar de un baño.
Kuang Si Falls, en Laos
60 metros de salto de agua tenemos en Laos esperándonos para disfrutar de un baño excepcional; esta es, de hecho, la cascada más famosa del mundo de entre las que permiten el baño, eso sí, ten en cuenta que que son varias las piscinas naturales que se forman en esta cascada y no en todas está permitido el baño (aunque sí en varias de ellas). ¿Y por qué se forman varias piscinas naturales? Porque este salto de agua no es una caída directa de 60 metros sino que el agua cae en terrazas formando cascadas más pequeñas y pozas de agua. Una de las cosas que más sorprende y enamora de esta cascada es el color del agua y por supuesto también el entorno selvático.
Erawan Falls, en Tailandia
Seguimos en Asia porque en Tailandia tienen también una cascada de 1.500 metros de recorrido… claro que no se trata de un único salto de agua de semejante tamaño sino de una sucesión de cascadas y pozas de agua de hasta siete niveles cuando recorrido completo es de kilómetro y medio aproximadamente. Cada nivel es diferente al anterior y al siguiente porque no solo hay saltos de agua de diferente altura y pozas de agua sino también zonas de rápidos.
Kawasan Falls, en Filipinas
Esta cascada es, probablemente, la más espectacular de cuantas hemos incluido en esta lista pero no tanto por el salto de agua en sí (ronda los 40 metros, lo mismo aproximadamente que el Salto El Limón y 20 menos de Kuang Si Falls) sino por la experiencia de aventura que ofrece: aquí no solo podrás bañarte sino también practicar canyoning (descensos por cascadas, toboganes naturales, tramos a nado, cascadas…). La experiencia recuerda en cierto modo a Erawan Falls esa tiene más de recorrido recreativo mientras que lio que Kawasan Falls ofrece es una auténtica aventura.
Havasu Falls, en Estados Unidos
Cerramos nuestra lista en una cascada americana de 30 metros de altura que tiene como rasgo singular su ubicación: está en pleno desierto de Arizona donde destaca por sus aguas de azul intenso porque crean un contraste de lo más sorprendente con el cañón rojizo. Claro que debes saber que llegar hasta aquí no es cosa fácil, es necesario afrontar una caminada de 16 kilómetros y, aun antes de eso, obtener un permiso porque el número de visitantes está limitado para favorecer la conservación del entorno (el permiso lo expide la comunidad indígena Havasupai).
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