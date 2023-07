Las 6 playas menos masificadas de la Comunidad Valenciana

Con la llegada del verano y las vacaciones no hay nada mejor que buscar el mejor destino para disfrutar unos cuantos días de sol y de la playa. Sin embargo, cuando nos encontramos con una temporada alta, se llenan de turistas y a veces no aprovechamos nuestras vacaciones lo máximo posible. Por ello, encontrar una playa secreta y alejada de las masificaciones sería el plan ideal para estas vacaciones, y no hay nada mejor que la Comunidad Valenciana.

Recientemente te contábamos cuáles eran las mejores playas de España según la inteligencia artificial, y la Comunidad Valenciana es una de las mejores opciones para veranear durante los próximos meses.

Es uno de los destinos más buscados por cualquier persona, pero sobre todo en estas fechas, ya que su proximidad a Madrid hace que sea el lugar perfecto para una escapada. Se caracteriza por un clima mediterráneo y una buena gastronomía, por lo que si buscas un plan tranquilo debes saber que aquí se encuentran las mejores playas urbanas.

Valencia

1. Playa de Puçol: Se encuentra a menos de 30 minutos de Valencia y con más de 2 kilómetros de arenal, donde podrás disfrutar del mar Mediterráneo y caminar por la arena dorada durante horas.

2. Playa de Rabdell: Se encuentra en Oliva y es una de las playas más tranquilas de la zona. Está rodeada de dunas y dispone de instalaciones deportivas y si prefieres realizar un viaje con la autocaravana debes saber que existen campings.

Alicante

3. Playa de los Estudiantes: Se encuentra en Villajoyosa y es uno de los lugares donde podrás relajarte y disfrutar del mar, especialmente si no te llevas bien con la arena, ya que es de piedra.

4. Cova Tallada: Es una cueva natural ubicada en Cabo de San Antonio, donde podrás disfrutar del sonido del mar y de unas visitas exclusivas. Eso sí, para acceder a ella tendrás que reservar antes.

Castellón

5. Playa del Pinar: Está próxima a Grao de Castellón y es una de las playas más tranquilas y limpias. Tiene más de 2 kilómetros de arenal y está rodeada de vegetación y numerosas dunas. Apenas hay bañistas, por lo que podrás disfrutar del paisaje y escuchar el mar.

6. Cala del Retor: Se trata de una playa de aguas tranquilas y poca profundidad, por lo que es el lugar perfecto para ir en familia y con los más pequeños.