Las mejores playas de Cádiz según el National Geographic

No hay nada mejor en verano que ir a la playa y sobre todo en España, que tiene varios climas como el atlántico y el mediterráneo. De hecho, hace poco te contábamos sobre cuáles son las mejores y peores playas de España según la inteligencia artificial y Cádiz es una buena opción.

Se trata de una de las provincias de Andalucía que más puede presumir de playas bonitas y tranquilas, que te permitirán caminar por su orilla horas y horas. Si no sabes por dónde empezar, no te preocupes, porque a continuación te contamos cuáles son las mejores playas de Cádiz que no te dejarán indiferente, según National Geographic.

Playa de Zahara de los Atunes

Es una playa gaditana hermosa, que destaca por su arena fina, claras aguas, dunas y por sus muchos kilómetros que te permiten hacer deporte y sobre todo caminar por la orilla del mar. De hecho, es una zona que no puedes dejar escapar porque es perfecta para pasar el día en familia y porque es uno de los cuatro pueblos de la Costa de la Luz que aún tiene almadraba y es ideal para comer atún.

Playa del Faro de Trafalgar

Esta playa se encuentra entre la localidad de Caños de Meca y la playa de Zahora en el municipio gaditano de Barbate. Una buena opción si te gustan los acantilados y las paredes areniscas que llegan hasta el faro de Trafalgar. Eso sí, nada más acceder verás un cartel que te avisa de que es peligroso bañarse: "Zona peligrosa. Prohibido el Baño".

Playa de Bolonia

La playa de Bolonia se caracteriza por una enorme duna que domina el paisaje. Además, tiene el Monumento Natural de La Duna de Bolonia que es un espectáculo natural impresionante de más de 30 metros de altura y 200 de ancho.

Playa de la Caleta

Se trata de una playa que se encuentra en el casco antiguo de Cádiz y que está refugiada por dos castillos, por lo que resguarda del viento. Es ideal para ir con la familia, para tomar el sol y para ver los mejores atardeceres de Cádiz.

Playa de Camarón

Esta playa destaca por un bello paisaje de dunas y vegetación. Se considera zona protegida, por lo que, para acceder a ella, tendrá que ser a través de plataformas de madera. De esa forma, no te quemarás los pies y podrás disfrutar caminando por la arena.