5 playas que tienes que visitar al menos una vez en la vida

Será por playas... incluso por playas espectaculares... Allá donde hay costa y mar descubrimos imponentes acantilados, puertos pesqueros o deportivos y, por supuesto, playas; los españoles ponemos además el listón muy alto a la hora de elegir playas de escándalo porque si algo no falta en nuestras costas es precisamente es, playas espectaculares a las que todos nos hemos escapado un verano tras otro.

Hoy no vamos a hablar de playas cercanas, bonitas, bellas, con bandera azul o con los mejores chiringuitos, hoy queremos visitar algunas de las mejores, de las más espectaculares playas del mundo; es una lista larga y quedarse sólo con cinco es quedarse con bastante poco pero es que estas cinco, las cinco de las que te hablamos a continuación, son realmente imponentes. ¿Donde están? Toma nota: en Portugal, Chipre, México, Bali y Australia.

Whitehaven, en Australia

No hay lista de las mejores playas del mundo en la que no esté Whitehaven Beach y es que sus 7 kilómetros de finísima arena blanca y aguas azul turquesa son realmente espectaculares. Está en Whitsunday Island, que es la más grande de las islas Whitsunday y es una playa virgen. ¿Sabías que esta arena es tan fina que no retiene el calor del sol? Además está cerca de la Gran Barrera de Coral. Puedes disfrutar de esta playa desde el aire, en barco y por supuesto caminando por su finísima arena y refrescándote en sus aguas color turquesa.

Kelingking Beach en Bali | Pixabay

Kelingking Beach en Nusa Penida, cerca de Bali

¿Sabías que la pequeña isla en la que se encuentra esta paradisíaca playa es popularmente conocida como Isla Dinosaurio o incluso is la T-Rex? Fíjate en la foto que hemos elegido y descubrirás por qué... Es una playa ideal para instagramers y ellos lo saben así que si quieres gozar de esta playa sin demasiada gente a tu alrededor tienes dos opciones: madrugar y ser de los primeros en llegar o visitarla en temporada baja.

Tulum | Pixabay

Tulum en México

Cuando llegas a Tulum la belleza del lugar te sobrecoge, miras a las ruinas mayas sobre el acantilado, miras a la playa de arena blanca y el mar turquesa, vuelves a mirar a las ruinas mayas... piensas en el síndrome de Stendhal y para huir de él te zambulles en las cálidas aguas caribeñas de esta playa. No se puede negar que está masificada porque es una de las más visitadas de la Riviera Maya pero ten en cuenta que muchos tours pasan por ella para que los turistas vean las ruinas mayas pero sin darles tiempo de gozar de la playa.

Nissi Beach | Pixabay

Nissi Beach en Chipre

Esta es, probablemente, la playa más famosa de Chipre y, siendo así, es visita obligada en cualquier viaje a esta bonita isla; es verdad que es de las pocas playas chipriotas que llegan a masificarse en verano pero cuando te zambulles en su mar turquesa y dedicas un buen rato a disfrutar del esnorquel se te olvida cuánta gente hay o deja de haber en la arena (arena blanca, por otra parte).

Benagil | Pixabay

Benagil en el Algarve portugués

Es, probablemente, la playa más espectacular de Portugal y está en una de las zonas playeras más imponentes de Europa, el Algarve.Aunque ciertamente no es la playa en sí, siendo espectacular, lo que más nos atrae sino que desde ella se puede llegar, en bote o incluso nadando, a la cueva de Benagil y ahí si está lo más espectacular de esta playa portuguesa.