¿Quieres huir del calor insoportable? Recorre esta ruta de tres días de verano por A Costa da Morte

Espectacular, sorprendente, brutal... son algunos de los calificativos que utilizan quienes visitan A Costa da Morte para describir los paisajes que allí se encuentran, paisajes que, además, se salpican de preciosas villas marineras en las que disfrutar de los bocados más deliciosos de la gastronomía gallega a una temperatura que, viendo los termómetros superar los 35 grados ola de calor tras ola de calor en gran parte de España, se nos antoja algo así como un lujo de verano. ¿Quieres vivirlo? Tres días podrían ser suficientes para quitarte el calor de encima, cargar pilas y descubrir una de las zonas más bellas de España disfrutando de un roadtrip de escándolo, uno que va de Buño, cerca de Malpica, a Fisterra.

Día 1: de Buño a Laxe

Cabo Vilán | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

Empezamos nuestra ruta en Buño porque se trata de una localidad con una importante tradición alfarera, podrás visitar los talleres en los que se fabrica y hacerte con alguna de sus piezas en sus tiendas; de Buño ponemos rumbo a Malpica, uno de los pueblos más representativos de A Costa da Morte (la distancia a recorrer de Buño a Malpica no llega a los 10 kilómetros); Malpica es un pueblo para pasearlo desde sus zonas altas disfrutando de las vistas hasta sus zonas bajas con un casco viejo de calles estrechas y un puerto marinero en pleno funcionamiento; el cabo San Adrián, que está a solo 4 kilómetros de Malpica, es nuestra siguiente escala que incluye visita al santuario de San Adrián do Mar.

Ponteceso es la siguiente parada pero no viajes rápido, disfruta los 13 kilómetros que separan esta localidad de Malpica; en los alrededores de Ponteceso hay varias visitas imperdibles: podrás subir a Monte Branco y disfrutar de espectaculares vistas del esturaio del río Anllóns, visitar la espectacular playa de Balarés y acercarta a la Punta do Roncudo para maravillarte a sus acantilados y entender por qué los percebes, que crecen en sus rocas, son tan caros... Las cruces que verás plantadas en este cabo recuerdan a los percebeiros que se dejaron la vida cogiendo percebes. Corme y Laxe son otros dos pueblos, cercanos a Ponteceso, que merecen una visita y, dado que el segundo día de nuestra ruta empieza en Laxe, podrías alojarte en esta localidad marinera.

Día 2: de Laxe a Camariñas

Playa Langosteira. Fisterra | Imagen cortesía de Turismo de Galicia

El primer tramo a recorrer este segundo día de ruta es el que une Laxe y Ponte do Porto, 27 kilómetros que no podemos recorrer sin hacer una parada en la laguna de Traba y sus dunas; ya en Ponte do Porto las visitas obligadas son dos: Torres de Cereixo y la iglesia de Santiago que es del S.XII; de ahí iremos a Camelle para visitar la Casa-Museo de Man y conocer la historia de un alemán, Manfred, que vivió y creó su obra escultórica en esta zona; y a continuación llegaremos a Cabo Vilán (prepárate para disfrutar de una vistas de escándalo de la costa) y Camariñas.

¿Visitas en este tramo final del segundo día de ruta? El cementerio de los ingleses, que está poco antes de Cabo Vilán y Camariñas entera... si en Buño te maravillará su cerámica no lo harán menos las palilleiras de Camarillas y su encaje de bolillos, verlas trabajar es todo un espectáculo.

Día 3: de Camariñas a Fisterra

El final de nuestra ruta no puede ser más espectacular: Finisterre. Pero antes de llegar tenemos todavía puntos importantes de A Costa da Morte por descubrir: Muxía, a 22 kilómetros de Camariñas, es nuestro siguiente destino pero te recomendamos desviarte en el lugar de Ozón, no tanto porque forme parte del Camino de Santiago, que también, sino porque cuenta con uno d elos hórreos más grandes de Galicia (el cuarto más grande, de hecho). ¿Lo qu eno puedes dejar de visitar en Muxía? El santuario de la Virxe da Barca y sus piedras milagrosas.

De Muxía iremos a Corcubión y de ahí a Fisterra (en total son unos 30 kilómetros): en Corcubión no te pierdas el Pazo dos Condes de Altamira, un tipo de construcción (los pazos) típica de Galicia y en Fisterra, por supuesto, su faro... Eso además de tener siempre muy presente que estás en el fin del mundo así definido por los romanos, estás en el lugar considerado la puerta del más allá. Si te acompaña el tiempo y el día es claro disfruta de uno de los atardeceres más espectaculares del mundo, el de Fisterra.

