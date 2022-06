Durdle Door, una playa jurásica al sur de Inglaterra

A la vista de las espectaculares imágenes de Durdle Door Beach no podemos evitar pensar en la playa de las Catedrales de Ribadeo y es que esta playa, ubicada la Costa Jurásica del sur de Inglaterra, cuenta con un imponente arco natural de piedra caliza pero empecemos por el principio ¿habías oído hablar de la Costa Jurásica o eso del Jurásico te suena a una saga de taquilleras películas de dinosaurios? Se trata de una zona de 153 kilómetros de la costa sur de Inglaterra, sobre el Canal de la Mancha, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 200; es una zona costera imponente por sus accidentes geográficos.

¿Te seduce la idea de recorrer la Costa Jurásica? Se puede hacer, sólo tienes que seguir el Sendero de la Costa Sudoeste, el más largo de todos los senderos que se pueden recorrer a pie en el Reino Unido ¿cuán largo es? Más de 1000 kilómetros que incluyen el tramo de Costa Jurásica entre Devon y Dorset.

Durdle Door Beach | Pixabay

Dentro de la espectacular Costa Jurásica destaca especialmente Durdle Door Beach por el arco de piedra caliza que emerge verticalmente del mar al que se llega a través de un camino empinado y pavimentado con escalones; además este arco está entre dos playas, ambas de guijarros, la más famosa que es la que nos ocupa, Durdle Door Beach, y Man o'War Cove hacia el este.

¿Sendero recomendado para llegar a Durdle Door Beach? El que une Durdle Door y Lulworth Cove, es una camineta de unos 30 minutos entanto empinada tanto de subida como de bajada, pero absolutamente espectacular e inolvidable, además de 100% instagrameable. Recuerda que debes ir bien calzado (olvida las chanclas...)

Durdle Door Beach | Pixabay

Cosas que debes saber para disfrutar de Durdle Door Beach: se trata de una zona protegida, Patrimonio de la Humanidad nada menos, así que no esperes servicios como baños cerca de la playa ni tampoco papeleras; ¿accesibilidad? Al mirador de lo alto del acantilado se puede acceder en sillas de ruedas todoterreno pero la bajada a la playa es a través de un sendero de escalones; esta es una playa dog friendly pero no pienses que es la ideal para darte un chapuzón, sus aguas son terriblemente peligrosas por la resaca y el oleja, no es que no puedas bañarte pero hay que hacerlo con mucha precaución; en realidad Durdle Door Beach es más una playa para maravillarte del paisaje que una playa para tumbarte a tomar el sol y darte un chapuzón.

Durdle Door Beach | Pixabay

Nuestra recomendación: lo primero que te aconsejamos hacer al llegar a la Costa Jurásica para acercarte a Durdle Door Beach es visitar el Centro de Visitantes de Lulworth Cove, allí no solo obtendrás toda la información que necesitas pefectamente actualizada para disfrutar de tu paseo sino también de otras maravillas ubicadas en las cercanías de esta icónica playa como las formaciones geológicas de Worbarrow Bay o las aldeas abandonadas de Osmington Mills y Ringstead.

