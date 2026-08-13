¿Conoces Kasukabe? Así es la ciudad japonesa que se hizo famosa por un anime

El mundo de las producciones audiovisuales es completamente inmenso, de eso no cabe duda. En muchas ocasiones, se escoge una ciudad real y presente en todo mapa para ambientar la trama. Eso sí, si el proyecto obtiene una fama global, el lugar experimenta un crecimiento del turismo de manera notable. Esta situación la hemos podido ver con películas como Lilo & Stitch (que popularizó Hawái), El Señor de los Anillos (Nueva Zelanda) y muchas otras. Además, si hablamos de música ocurre lo mismo. De hecho, podemos poner de ejemplo La Graciosa, la isla canaria que ha experimentado un gran reconocimiento tras convertirse en el título de una canción del cantante Quevedo.

Pero, sin lugar a duda, si hay un anime que marcó a toda una generación y cuya ciudad sigue siendo visitada por miles de fans cada día, ese es Shin Chan. La popular producción narra el día a día de la humilde familia Nohara. Unos protagonistas japoneses que viven en el barrio de Kasukabe, el cuál existe de verdad. Eso sí, como curiosidad informamos que no es casualidad que esta haya sido la ciudad elegida para ambientar la serie. Pues, su creador, Yoshito Usui, vivía en Kasukabe y lo hizo como homenaje. Pero, ¿qué es lo que se sabe de este lugar? ¡Así se presenta!

Kasukabe | Imagen de Ebiebi2, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Ubicado en la prefectura de Saitama, en Japón, Kasukabe se encuentra situada a unos 30 km al norte de Tokio. No es una de las zonas más habitadas del país, por lo que destaca por su tranquilidad. Y es que, tiene una población estimada de 233.278 habitantes. Asimismo, se sabe que fue fundada el 1 de julio de 1954 y prosperó positivamente gracias a su ruta comercial. Pero, años después, con la fama global que adquirió la animación Crayon Shin-Chan, entre otras producciones, el lugar comenzó a ser conocido a nivel internacional.

Por otro lado, por los japoneses es muy conocido también debido a que es el lugar de mayor producción artesanal de los Kiri-Tansu, los tradicionales gabinetes de almacenamiento japoneses. Pero, teniendo esto en cuenta, ¿qué se puede ver en Kasukabe? Pues, en toda ruta viajera tiene que estar presente la Calle Fuji. Y es que, este punto de referencia representa a la perfección la vida y la cultura de la ciudad. Una zona donde impera el comercio y la gastronomía local.

Plat Kasukabe | Imagen de 京浜にけ, licencia de dominio público, via Wikimedia Commons

Otro atractivo de Kasukabe es cuando llega la temporada de las flores de glicina. Y es que, el particular color lila de la flor impregna la ciudad y la convierte en un escenario único. Además, para planes tranquilos donde el objetivo es conocer el barrio, es importante visitar sus parques. Una lista de imprescindibles donde no pueden faltar el Parque Ushijima, el Parque Central de Kasukabe, el Parque Furutone y el Kasukabeyumenomori Park.

Estas recomendaciones son destinadas a todo viajero. Pero, si la persona que llega a Kasukabe es fan de Shin Chan, las aventuras son infinitas. De hecho, aconsejamos no regresar al lugar de origen sin haber visitado el Domo Ángel. Un lugar recomendado por todos aquellos que lo visitan y donde destaca su temática del anime. Por otro lado, como curiosidad, cabe señalar que, desde 2009, Kasukabe se ha propuesto ser la "ciudad más amigable para la crianza de los hijos en Japón".

¿Cómo llegar a Kasukabe desde España?

El primer paso es coger un vuelo a Tokio. Si la salida se efectúa desde Madrid, la capital española, el vuelo directo presentaría una duración de 15 a 16 horas. Así pues, una vez llegado a Tokio, la mejor opción es coger un tren que nos lleve a Kasukabe. Según hemos podido comprobar, es necesario ir por la línea Tobu Skytree, que parte desde la estación Asakusa. Un viaje que suele durar de 50 minutos a 1 hora. Por otro lado, es importante señalar que también es posible ir en autobús o en coche, pero el trayecto será más largo y será necesario estar muy atento a la ruta.