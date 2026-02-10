De Parma a Bolonia pasando por Módena, el corredor de la automoción en Italia

Cuando pensamos en coches clásicos, históricos, deportivos, exclusivos, espectaculares, pensamos a un tiempo y a la vez tanto en Alemania (Porsche, BMW, Mercedes…) Reino Unido (Jaguar, Rolls Royce) e Italia (Ferrari, Lamborghini, Pagani…); es verdad que hay otras firmas y otros lugares (seguro que los amantes de Bugatti ya están echando a Francia en falta en este repaso cochero, no digamos si miramos fuera de Europa… pero hoy nos quedamos en nuestro continente y particularmente en Italia porque su valle del motor es mucho más que coches, no hay más que acercarse al mapa para descubrirlo.

El valle del motor empieza en Parma y termina en Rimini si quieres incluir las motos en tu viaje, si prefieres centrarte en las cuatro ruedas, puedes darlo por terminado en Bolonia pasando antes por Módena; el mundo del motor italiano, representado por sus grandes firmas, se expande alrededor de estas tres ciudades (cuatro si contamos con Rimini); son solo 150 kilómetros de distancia y están salpicados por 4 circuitos internacionales, 11 museos de coches de lujo y 7 fabricantes entre los que están Ferrari, Maserati Lamborghini y Pagani.

Ferrari | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Imagina volar a Parma desde España para disfrutar de tu ruta por el valle del motor, una ruta que te llevará a visitar algunos de los museos de coches más espectaculares del mundo y acto seguido a cenar y hacer noche en una ciudad Patrimonio de la Humanidad como es Módena; imagina, además, darte el lujo de conducir alguno de los coches de tus sueños (sí, es cierto, también hay circuitos en España que te permiten hacerlo pero lo mismo no será… ¿no?) ¿te imaginas al volante de Lamborghini Huracán o de un Gallardo, de un Ferrari F88 o un F58 o un F430? Otra experiencia emocionante puede ser el curso de conducción que ofrece Maserati; y después, cenar y pasar la noche en la ciudad de las torres medievales… en Bolonia.

¿Cuáles son y donde están algunos de los museos más importantes de este valle? En Modena están el Museo Ferrai de Maranello, el Museo Enzo Ferrari y el Museo Horacio Pagani (Museo Pagani) de San Cesario sul Panaro; en Bolonia están el Museo Lamborhini en Sant’Agata Bolognese, el Museo Ferruccio Lamborghini y, para los amantes de las motos, el Museo Ducati; un museo más que puede hacer las delicias de los amantes de la ingeniería mecánica es el Museo del Patrimonio Industria, que está también en Bolonia.

Horacio Pagani (Museo) | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Y no creas que el viaje acaba aquí: puedes ir de Bolonia a Rimini si te interesan Ducati y sus motos, de no ser así puedes recorrer el camino de vuelta a Parma o bien por la misma ruta que te llevó hasta Bolonia o bien haciendo una ruta circular que te lleveque es una de las ciudades más bellas del mundo,, la emblemática ciudad de la torre inclinada,, el golfo de los poetas, y finalmente(la ruta circular completa son 534 kilómetros… no muchos para un viaje de una semana ¿no crees?).