Estas son las calles más codiciadas del mundo en rebajas

Cuando viajamos, especialmente si nuestro deporte favorito es el shopping y no digamos ya si somos amantes de la moda y sus complementos, solemos incluir en nuestros paseos urbanos las clásicas calles de tiendas, incluso las más caras y exclusivas aunque en ese caso con la única intención de mirar, de gozar de la belleza sin atrevernos a echar mano más que de algún pequeño objeto. Ahora bien, eso cambia cuando llegan las rebajas, las de Londres en particular gozan de fama mundial pero en realidad todos los grandes templos de las tiendas de moda y firma se descuelgan en enero con descuentos, cuando no con liquidaciones de los restos de colección, que nos permiten no solo soñar con vestir de firma sino hacerlo. ¿Sabes cuáles son y dónde están las calles comerciales más codiciadas del mundo especialmente cuando llega enero con sus rebajas? Hay, sin duda, algunas más además de las que te desvelamos a continuación pero de que estas cinco están entre las más deseadas no cabe duda alguna:

Via Monte Napoleone, en Milán

Via Monte Napoleone, Milán | FlavMi, CC BY-SA 3.0 , via Wikimedia Commons

La Via Monte Napoleone forma parte del famoso Cuadrilátero de la Moda (Quadrilatero della Moda) de Milán, cuatro calles en las que descubrirás algunas de las tiendas de moda y firma más exclusiva del mundo (Via Monte Napoleone, Via della Spiga, Corso Venezia y Via Sant’Andrea); aunque Monte Napoleone es la más cara en cuanto al precio por metro cuadrado de sus espacios, las tiendas que buscas con algo más que curiosidad o deseo solo de ver y mirar, se distribuyen por todo el Cuadrilátero de la Moda y esta es, sin lugar a dudas, el lugar italiano en el que los amantes del shopping quieren estar estos primeros días de enero.

La Quinta Avenida, en Nueva York

Taxis en la Quinta Avenida de Nueva York | Pixabay

La Quinta Avenida neoyorquina (Fifth Avenue), como el Cuadrilátero de la Moda milanés, es un lugar emblemático para los amantes de las tiendas de firma, de la moda y de las compras, es también una de las calles comerciales más caras del mundo, cuando no la más cara, y aunque al pensar en moda y en Estados Unidos también nos viene a la cabeza Rodeo Drive en Los Ángeles (quizá más por motivos cinematográficos que por cualquier otra razón) la Quinta Avenida es sin duda el lugar al que nos iríamos de compras en estas fechas rebajadas del año de haber cruzado el charco para visitar Estados Unidos.

New Bond Street, en Londres

New Bond Street | mazzon888, CC0, via Wikimedia Commons

A las rebajas de Londres les precede su fama y si bien hay muchas opciones para disfrutarlas, incluyendo centros comerciales tan excepcionales como Harrods, si hay un lugar en el que las tiendas son inasequibles a los bolsillos de los comunes mortales la mayor parte del año ese es New Bond Street ¿cómo resistirnos a recorrer esta emblemática calle en enero? Es verdad que las rebajas aquí empiezan antes (en el Bolxing Day, justo después del día de Navidad) pero en enero queda todavía mucha tela que cortar…

Avenida de los Campos Elíseos, en París

Tiendas en la Avenida de los Campos Elíseos de París | Simeon87, CC BY-SA 4.0 , via Wikimedia Commons

Las calles comerciales más caras del mundo, hablando de moda y complementos (y ahí incluimos por supuesto la joyería…) tienen que estar, por fuerza, en las emblemáticas ciudades de la moda que son Nueva York, Londres, Milán… y París (y aunque su calle de tiendas más emblemática ocupe el cuarto lugar de nuestra lista, París es la ciudad de la moda por excelencia); en la capital francesa hay varias zonas comerciales de altísimo nivel (la icónica Place Vendôme, por ejemplo) pero la más cara de todas ellas es la Avenida de los Campos Elíseos con casi dos kilómetros de tiendas de lujo a pie de calle ¿imaginas recorrerla en rebajas?.

Ginza, en Tokio

Ginza, Tokio | Pixabay

Otra de las calles comerciales más caras del mundo está en Tokio, más que una calle es un distrito, el de Ginza, una zona comercial en la que encontrarás algunas de las tiendas más exclusivas no solo de Japón sino de todo el continente asiático.

Por supuesto hay más calles comerciales exclusivas en las que nos encantaría pasar la mañana del día de hoy porque no hay gran ciudad que no cuente con una calle de tiendas de lujo y moda como las que incluimos en esta lista (aunque su precio por metro cuadrado no es, probablemente, tan elevado) y desde luego las cinco que aquí te recomendamos te exigen organizar una escapada internacional ¿quieres irte de compras de lujo rebajado pero sin salir de España? Ya te anticipamos aquí cuáles son las calles en las que cabe que encuentres lo que buscas…