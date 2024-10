8 mercados para los amantes del shopping en Milán

Si piensas en Milán y compras seguro que el primer lugar que se te pasa por la cabeza es el Cuadrilátero de la Moda, un barrio de calles elegantes y preciosas lleno de tiendas de firma y marca pero es que la ciudad de la moda por excelencia cuenta también con atractivos mercados, algunos históricos y al aire libre, otros modernos y en ubicaciones de estilo industrial, los hay para todos los gustos y para todos los días (o casi); a continuación te recomendamos 8 de esos mercados y te contamos también dónde encontrarlos y qué días puedes visitarlos:

Feria de Sinigaglia, el mercadillo más antiguo de Milán

Feria de Sinigaglia | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Este mercadillo se viene celebrando desde el S.XIX, puedes visitarlo los sábados desde las 8 de la mañana y hasta las 6 de tarde y te sorprenderá por la diversidad de los productos que ofrece: baratijas orientales, vinilos, ropa y accesorios vintage, joyas de piedras semi preciosas… Este es, probablemente, el mercadillo más sugerente de Milán.

East Market Shop, Portobello Street en Milán

Vinilos en East Market Shop | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Seguro que conoces el famoso mercado de Portobello Street de Londres, si te gusta tanto como a nosotros no puedes dejar de visitar East Market Shop, ubicado en una antigua fábrica de aviones reformada en Via Mecenate; es una especie de rastro en el que manda la segunda mano hasta el punto que no solo puedes comprar sino también vender, es un mercado para amantes de lo vintage y lo excéntrico.

Mercado Via Fauché, moda Made in Italy

Mercado Via Fauché | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Se celebra los martes de 8 y media de la mañana a 1 de la tarde y los sábados también desde las 8 y media hasta las 5 de la tarde en la calle que le da nombre (Via Fauchè); este mercado nos gusta especialmente porque aquí podemos encontrar pequeñas marcas Made in Italy, es decir, comprar productos de manufactura italiana de alta calidad, auténtica artesanía italiana.

Mercado de Viale Papiniano, gangas de marca

Mercado de Viaje Papiniano | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Se celebra los martes por la mañana y los sábados hasta las 6 de la tarde y si eres un fan fanático de la ropa y complementos de firma este mercado está hecho a tu medida: aquí es donde van a parar los productos de deadstock (stock muerto) que son los productos de grandes marcas que no se han vendido en las tiendas ni en los outlets, cuando llegan aquí se convierten en auténticas gangas; por supuesto también encontrarás productos de auténtica artesanía italiana tanto si hablamos de calzado deportivo como clásico, bolsos y otros accesorios complementos.

Mercado de Vía San Marco o Mercado de Brera, el más exclusivo

Mercado de Via San Marco (o Mercado de Brera) | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Se celebra los lunes y los jueves por la mañana y es un mercado precioso por su ubicación; las calles que ocupa están llenas de elegantes palacios; no es un mercado de gangas como otros que te hemos recomendado aquí sino más bien uno exclusivo, de precios notables, claro que los productos que aquí se venden son también de una calidad y estilo superior. ¿Lo más recomendado de este mercado? Los puestos de guantes y bolsos de piel.

Mercado Porta de Genova, el paraíso de la segunda mano

Mercado Porta de Genova | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Se celebra todos los domingos por la mañana excepto el último domingo de cada mes y ocupa las mismas calles que los sábados son de la Feria de Sinigaglia; si eres de los que domina el mercado de la segunda mano este mercado te va a encantar, aquí puedes encontrar tanto ropa como zapatos, bolsos y sombreros de estilo vintage con diseños de los glamurosos años 50 del siglo pasado en adelante.

Mercado Remira, el más sostenible

Mercado Remira | Imagen cortesía de Turismo de Italia

Se celebra el segundo y el cuarto domingo de cada mes desde las 10 y media de la mañana hasta la noche; es un mercado famoso por defender la moda sostenible, nada se tira… hay productos de segunda mano pero también diseños de pequeños artesanos locales y piezas vintage y de lo más original (blusas, pantalones, chaquetas, kimonos, faldas… para todos los cuerpos, es decir, de todas las tallas).

Mercado Isola, vino, gastro y buen vestir

Mercado Isola | Imagen cortesía de Turismo de Italia

El de Isola, que se celebra los martes y los jueves, no es el único mercado milanés con productos gastronómicos y vino pero sí el más atractivo en este sentido, ahora bien, tampoco faltan los puestos de ropa de marca con precios de lo más atractivo y otras piezas de artesanía italiana hecha a mano.