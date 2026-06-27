5 grandes viajes que podrían costarte menos de lo que imaginas

Hablábamos hace pocos días de los destinos más caros de Europa, hoy queremos hablar de destinos que parecen caros a rabiar y resultan no serlo tanto, destinos que se nos antojan sueños ¿quién pensaría que hay un Caribe asequible o un Mediterráneo pagable y no solo en España? O mejor aun ¿quién pensaría que visitar paraísos terrenales como Isla Mauricio o Cabo Verde no son solo para carteras bien repletas?

Cuando pensamos en cualquiera de los 5 destinos de los que te hablamos a continuación solemos evocar imágenes paradisíacas como las de las Maldivas, las Seychelles o la Polinesia Francesa, por eso sorprende que viajar a ellos no sea tan caro:

Costa Jónica de Grecia

Lefkada | Pixabay

La costa Jónica de Grecia es la como la cruz de Mykonos y Santorini, que son las islas griegas más caras de Grecia y de prácticamente todo el Mediterráneo; Lefkada, Thasos o Epirus ofrecen una buena oferta de apartamentos, excelentes playas y una gastronomía rica y natural como lo es toda la gastronomía griega.

¿Qué puedes esperar de la costa Jónica de Grecia? Aguas transparentes, paisajes con mucha vegetación, auténticos pueblos marineros y menos masificación que en otras islas griegas como Mykonos o Santorini.

Costa Turquesa, en Turquía

Antalya | Pixabay

La Riviera Turca, aun sin ser uno de los destinos más caros del Mediterráneo, barato no es… pero hay una zona de Turquía igualmente bella, casi paradisíaca, que nos acoge con unos precios más amables, nos referimos a la costa Turquesa donde está Antalya, Marmaris o Kas.

A la vista de las imágenes de la Costa Turquesa, uno piensa en Grecia, en Croacia o incluso en la Costa Amalfitana, de ahí que piense en precios altos, pero la gran oferta hotelera de esta zona de Turquía hace que los precios no se disparen, eso y que esta zona es mucho menos popular que otras como la Riviera Turca entre los viajeros.

República Dominicana

Samaná, República Dominicana | Pixabay

Hay un Caribe asequible y está en la República Dominicana; la oferta de vuelos chárter y paquetes vacacionales es tan grande que el precio tiende a contenerse, además la oferta hotelera también es inmensa lo que hace que, por la competencia, los precios se ajusten: a pesar de tener que cruzar el Atlántico, viajar a la República Dominicana puede resultar más barato que viajar a lugares más cercanos como las islas griegas.

No creas que la República Dominicana es solo Punta Cana, también es Samaná donde las playas caribeñas son todo un espectáculo.

Isla Mauricio

Isla Mauricio | Pixabay

Hay quien cuando piensa en Isla Mauricio lo hace recordando a las Maldivas o Bora Bora pero en realidad está más cerca y hay vuelos frecuentes desde Europa; además la oferta hotelera es diversa y accesible, no es necesario hacer uso de hidroaviones ni ferris para visitar esta isla lo que también mantiene su precio en términos razonables.

De Mauricio te gustará todo: de sus playas a sus montañas, su cultura, su gastronomía… y su paisaje en general que pasa por ser uno de los más espectaculares del Océano Índico.

Cabo Verde

Cabo Verde | Pixabay

Cabo Verde es un destino menos remoto de lo que solemos pensar, además hay vuelos directos frecuentes y paquetes vacacionales a precios muy competitivos. Si buscas playa las mejores son las islas de Sal y Boa Vista, famosas por sus kilómetros de arenales, sus aguas color turquesa, un clima veraniego excelente y la sensación de estar en un destino remoto, alejado del mundanal ruido.