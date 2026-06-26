¿Eres más de montaña que de playa? Estos son entonces tus grandes viajes de verano

En Europa no nos faltan buenas opciones para disfrutar de la montaña en verano: de los Dolomitas a los Alpes las opciones son de lo más interesante, tanto como otras más lejanas como las Montañas Rocosas Canadienses menos populares entre los viajeros como el Gran Cáucaso.

Dolomitas, en Italia

Dolomitas | Pixabay

Los Dolomitas, particularmente en verano, pasa por ser la montaña más fotogénica de Europa por sus inmensos prados alpinos, sus múltiples refugios de montaña y la confluencia cultural de italianos, austríacos y ladinos; en julio y en agosto los días son largos y soleados, las temperaturas agradables y el ambiente de lo más animado, especialmente en agosto. ¿Qué pueblos no puedes perderte y en cuáles puedes instalarte para conocer la zona? Cortina d’Ampezzo es el más elegante y famoso, Ortisei es el más completo para una primera visita mientras San Candido y Corvara son más tranquilos y perfectos para los amantes del senderismo y la gastronomía.

Alpes Suizos

Alpes Suizos | Pixabay

Los Alpes Suizos son un auténtico espectáculo de montaña por sus cascadas una vez llega el agua del deshielo, también por sus lagos glaciares y por supuesto sus trenes panorámicos; si a esto añadimos que la infraestructura turística es magnífica, los Alpes Suizos se convierten en una estupenda opción para disfrutar de un viaje de montaña en verano. ¿Pueblos en los que alojarte? Lo cierto es que hay no pocas opciones magníficas: Eiger o Jungfrau en Grindelwald, Zermatt junto al Matterhorn o el pequeño y encantador pueblo de Wengen.

Mont Blanc, en Francia

Chamonix | Pixabay

Es un destino más dramático que Suiza, alta montaña en toda regla y unos pueblos de escándalo: Chamonix, capital mundial del alpinismo y famoso por su teleféricos y sus rutas de senderimo; Les Houches es parecido pero notablemente más tranquilo; y Courmayeur, en la vertiente italiana del Mont Blanc, es especialmente recomendable para los amantes del buen comer y de la tranquilidad porque el ambiente es más relajado, menos francés, que en Chamonix.

Montañas Rocosas Canadienses

Banff, en Canadá | Pixabay

El mejor momento del año para visitar las Montañas Rocosas Canadienses es el verano, los meses de julio y agosto: es entonces cuando los lagos se tiñen de un espectacular color turquesa por el polvo glaciar y se convierten en protagonistas de un paisaje de escándalo también por sus bosques. Banff es, probablemente, la localidad más famosa de estas montañas y la más recomendada para instalarse en ella utilizarla como base para explorar estas montañas; Jasper no es tan popular como Banff y sí más salvaje, más natural.

Gran Cáucaso

Cáucaso | Pixabay

Representa un destino mucho más tranquilo que los Alpes o las Rocosas porque hay menos visitantes, ahora bien, es también un destino que no decepciona con sus cumbres de más de 5.000 metros, sus pueblos medievales todavía habitados a día de hoy y una gastronomía rica a rabiar; además es un destino más barato que los clásicos y famosos destinos de montaña y, además, la sensación de aventura aquí es mayor precisamente por eso, porque hay menos gente y menos infraestructura, todo es más natural. Entre los pueblos más destacados de la zona está Ushguli, en Georgia.