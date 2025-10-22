5 destinos baratos para disfrutar del otoño sin dejar de viajar

Para viajar no basta con tener tiempo, también hace falta tener presupuesto, ahora bien, hay destinos que nos lo pone más fácil que otros porque, debido a que están en temporada baja o por otras razones, son más baratos; a continuación te recomendamos cinco de esos destinos a los que puedes viajar con un presupuesto ajustado sin por ello dejar de disfrutarlos plenamente:

Oporto en Portugal

Oporto | Pixabay

Oporto es una ciudad preciosa y con mucho encanto, puedes visitarla con un presupuesto ajustado y, además, en esta época del año disfrutarás de la ciudad con mayor tranquilidad que en verano, cuando se llena de turistas. ¿Lo que no te puedes perder? Nada… de Oporto no hay que perderse nada pero, menos que nada, un crucero por el Duero con cata de vino de Oporto incluida.

Visitas imperdibles de Oporto: el puente Dom Luís I, bodegas de Fina Nova de Gaia, iglesia y Torre de los Clérigos, Librería Lello, Estación de Sao Bento, iglesia de San Ildefonso, Capilla de las Almas y los jardines del Palacio de Cristal.

Cracovia en Polonia

Wawel, Cracovia | Pixabay

Cracovia es una ciudad polaca con mucho encanto que en otoño tiene, además, un color especial; es una ciudad perfecta para pasearla y para vivirla incluso con un presupuesto ajustado. ¿Una recomendación con un punto hedonista? Al caer la tarde visita el barrio Kazimierz porque es perfecto para que disfrutes de una cena en la que degustes la gastronomía local.

Visitas imperdibles de Cracovia: la Lonja de los Paños, la iglesia de Santa Maria, la Basílica de Santa Maria, castillo de Wawel y Catedral, el barrio judío de Kazimierz con su sinagoga vieja y el cementerio judío, la fábrica de Oscar Schindler, colina y monasterio de Kosciuszko Mound; además el tristemente célebre campo de concentración nazi de Auschwitz está a solo hora y media de Cracovia.

Vilna en Lituania

Vilna | Pixabay

No te resultará difícil hacerte con un vuelo barato a Vilna, la estancia en la ciudad también puedes organizarla con poco presupuesto y aprovechar así para descubrir una de las ciudades más bonitas de Europa del Este; ten en cuenta, además, que con un fin de semana (o un fin de semana largo) tendrás tiempo suficiente para disfrutar de Vilna (aunque seguro que querrás volver…).

Visitas imperdibles de Vilna: para empezar el casco antiguo de esta ciudad es Patrimonio de la Humanidad, la iglesia de Santa Ana es una joya gótica de Europa, la Catedral de Vilna y la plaza que ocupa es el centro simbólico de Lituania; desde el Castillo de Gediminas se disfruta de unas vistas de escándalo de la ciudad, la puerta de la Aurora, república de Uzupis que es el barrio más alternativo de Vilna, las iglesias de San Pedro y San Pablo además de la Universidad de la ciudad.

Riga en Letonia

Riga | Pixabay

Riga, capital de Letonia, ofrece ofertas interesantes, especialmente en otoño, para quienes quieren acercarse a conocerla; además si te pones Riga por destino te recomendamos que no te limites a recorrer y disfruta ala ciudad a placer, planifica tu viaje para que te de tiempo a acercarte a la costa y alguno de los espacios naturales del país.

Visitas imperdibles de Riga: como sucede con Vilna, el casco antiguo de Riga también es Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO así que hay que recorrerla a placer; ¿lugares concretos a visitar? La Casa de las Cabezas Negras, el Barrio Art Nouveau, la iglesia De San Pedro y su mirador, la Catedral de Riga y el castillo, el Mercado Central, además del Parque Bastejkalns.

Kalamata en Grecia

Kalamata | Pixabay

Cuando pensamos en Grecia pensamos en sus islas o en Atenas por encima de cualquier otro lugar pero lo cierto es que una ciudad costera como es Kalamata resulta de lo más interesante como destino de otoño, para empezar porque es barata pero no solo por eso: es además una ciudad tranquila con playa y naturaleza que en otoño no se llena como en verano, permitiendo así que podamos recorrerla placenteramente.

Visitas imperdibles de Kalamata: su casco histórico, por supuesto, el castillo porque las vistas del golfo de Messinia desde este enclave son magníficas, la Iglesia De los Santos Apóstoles, el paseo marítimo, la playa, el parque del Ferrocarril y museos como el museo del aceite de oliva griego o el arqueológico.