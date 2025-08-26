7 destinos baratos para viajar después del verano

Con la vuelta de muchos viajeros tras las vacaciones de verano, comienza una de las mejores épocas del año para explorar el mundo a precios reducidos. Las temperaturas bajan, las multitudes disminuyen y las tarifas aéreas y hoteleras caen considerablemente, convirtiendo el final del verano y principios de otoño en una oportunidad ideal para escapadas económicas. La web de viajes baratos Holidayguru ha reunido siete destinos baratos para viajar cuando el resto de españoles vuelve de sus vacaciones. ¿O quizás una segunda escapada?

Grecia

El Partenón en la Acrópolis de Atenas | iStock

Aquellos que no encontraban viajes baratos a Grecia tienen ahora una última oportunidad. Vuelos directos desde 35€ a islas como Corfú o por 45€ a Atenas, el país heleno despide a sus turistas y baja sus precios a partir de septiembre. El clima templado con máximas de 30°C en estas fechas nos permite disfrutar de playas menos concurridas y hoteles a mejor precio.

Egipto

Pirámides de Guiza, en Egipto | iStock

El descenso de las temperaturas tras el verano convierte a Egipto en una opción perfecta para quienes buscan visitar las pirámides de Guiza o navegar por el Nilo sin agobios. Gracias a la popularización de los paquetes turísticos a Egipto, visitar el país está al alcance de cada vez más bolsillos. Los amantes de la cultura, eso sí, tendrán que esperar a 1 de noviembre, fecha definitiva en la que abrirá sus puertas el Gran Museo Egipcio, después de décadas de obras.

Marruecos

Plaza Jemaa El Fna de Marrakech, Marruecos | iStock

Siempre en la lista de los destinos más económicos, Marruecos sigue mejorando su infraestructura turística, no solo en las icónicas Marrakech o Fez, sino en zonas de playa como Esauira o Taghazout, donde empiezan a proliferar resorts Todo Incluido a muy buen precio. La bajada de las temperaturas en septiembre y octubre junto a los vuelos de compañías de bajo coste complementan unas vacaciones económicas al país.

Gran Canaria

Playa de Las Canteras, en Gran Canaria | iStock

Aunque resulte raro para muchos, la temporada alta en Canarias comienza cuando las temperaturas comienzan a bajar, momento en el que viajeros de países emisores como Alemania o Reino Unido buscan sol y playa. Antes de que llegue esa fecha, los españoles podemos aprovechar los precios muy bajos de los hoteles en la isla, así como las extraordinarias conexiones de su aeropuerto con todo el resto del país.

China

Gran Muralla China | iStock

Salvo sorpresas, los españoles podemos seguir viajando a China sin pagar por un visado hasta final de año. Un pequeño ahorro en un país cada vez más atractivo y con vuelos directos por menos de 500€ ida y vuelta a muchas ciudades desde Madrid o Barcelona. El cambio favorable a la moneda local hace que sea una opción en el mapa para cada vez más viajeros.

Brujas

Por menos de 20€ los españoles pueden volar a Bélgica y visitar su ciudad medieval más famosa. Y es que Brujas sube sus precios más adelante, con la llegada de los mágicos mercadillos a partir de finales de noviembre. Hasta entonces se puede disfrutar de una escapada otoñal, pasear por sus canales y disfrutar de su encanto romántico a precios muy competitivos.

Malta

Isla de Malta | Som Thapa Magar / Pexels

El archipiélago mediterráneo es una alternativa ideal para quienes buscan sol, mar e historia (sin los precios elevados de otros destinos europeos). Septiembre es el mejor mes para disfrutar de sus aguas cristalinas y de su patrimonio único sin las masificaciones de julio y agosto y con hoteles por 30€ la noche. Los coches de alquiler también son más baratos en esta época, y resulta, sin duda, la mejor manera de conocer el pequeño país.