ITALIA

Gran Paradiso: la única montaña italiana de más de 4.000 metros

En medio del Parque Nacional Gran Paradiso, entre los valles de Aosta y Piamonte, se encuentra la que es la montaña más alta de Italia: Gran Paradiso.

Gran Paradiso

Gran ParadisoPixabay

Publicidad

Judith G. Noé
Publicado:

La montaña Gran Paradiso supera los 4.000 metros, concretamente su cima se alza 4.061 metros por encima del nivel del mar, y forma parte de los Alpes. De hecho, es el séptimo pico en altitud de los Alpes Grayos.

Perfecto para alpinistas, senderistas y amantes de la naturaleza, Gran Paradiso esconde praderas alpinas, picos escarpados y glaciares que ofrecen un sinfín de posibilidades. Permite pasear por prados verdes, admirar cumbres nevadas y realizar rutas de trekking que varían en dificultad, adaptándose a todos los niveles. Mientras que algunas son sencillas y aptas para todo el mundo, otras requieren ascensiones técnicas para profesionales.

Así, cualquier persona puede encontrar su plan ideal en Gran Paradiso, porque como decíamos, las cosas que ver y hacer en esta montaña italiana son muchas. Otra opción, por ejemplo, es salir en busca de la fauna emblemática del lugar: marmotas, águilas reales y rebecos alpinos son algunos de los animales que allí habitan. No siempre pueden verse, pero es posible hacerlo mientras se recorren senderos que llevan a glaciares o bonitos lagos alpinos.

Gran Paradiso
Gran Paradiso | Pixabay

Dicho esto, se nos ocurre otro fantástico plan que llevar a cabo en Gran Paradiso: fotografiar fauna salvaje y paisajes montañosos. Las praderas y los valles, con su flora y sus colores, regalan verdaderas estampas de postal en cualquier época del año. Eso sí, resulta recomendable explorar esta montaña de los Alpes italianos en verano o principios de otoño, momentos en que el clima es más estable y los caminos más seguros.

En cualquier caso, resulta imprescindible acudir con el equipo adecuado, es decir, con ropa de abrigo, calzado de montaña, protección solar, comida y agua. Además, también es importante tener claro dónde se va a pasar la noche, para lo cual puedes tener en cuenta que hay refugios de montaña que permiten dormir y salir temprano para realizar rutas largas.

