5 ciudades europeas a visitar en primavera

Cuando el frío se retira muy al norte de Europa y el sol hace florecer los parques y jardines europeos, el viejo continente resulta, probablemente, más bello que en cualquier otra época del año, ahora bien ¿cuáles son las ciudades más agradecidas con la primavera? ¿Cuáles son las que tienes que visita ten esta época del año al menos una vez en la vida? Te proponemos cinco:

Córdoba

Empezamos barriendo para casa y nos vamos a Córdoba porque si Andalucía entera es una belleza gracias a su calidad primavera, lo es más si cabe en la ciudad de Córdoba ¿por qué razón? Seguro que lo sabes… es el tiempo en el que los patios cordobeses se decoran maravillosamente. Abril y mayo son los meses más recomendamos para visitar Córdoba (antes de que los 40 grados a la sombra se convierten en visitantes habituales de la ciudad…); las cálidas temperaturas, que no tórridas, de estos meses primaverales te permitirán no solo disfrutar de la floración de los parques cordobeses sino también gozar plenamente de lugares tan icónicos como la Mezquita Catedral de Córdoba.

Lisse (Países Bajos) | Pixabay

Lisse

Cuando pensamos en tulipanes solemos pensar en Ámsterdam y en el famoso parque Keukenhof y precisamente por eso, porque hay que visitar este parque en primavera, es Lisse la localidad que tienes que ponerte por destino: ahí está el parque y también el castillo Keukenhof, que cuenta con un museo abierto todo el año; otro museo imperdible de Lisse es el del tulipán negro y también el que puedes visitar en la Huys Dever, una torre del S.XIV perfectamente restaurada. ¿Lo más famoso de Lisse además del parque Kukenhof? Los campos de tulipanes de Zwartelaan, Lisserbeek y Halfweg (todos ellos ubicados en las afueras esta localidad).

Santorini en primavera | Pixabay

Santorini

Seguro que sabes que Santorini es un paraíso en la tierra en verano… aunque si te agobian las aglomeraciones ese no es precisamente el mejor momento para visitar esta isla griega, en cambio en primavera no hay todavía tantos turistas y podrás disfrutar más y mejor de este paraíso griego, podrás hacerlo además convirtiéndote en rey de Instagram durante, como poco, unos días ¿por las famosas cúpulas azules de Santorini? También, pero no solo por eso, lo más espectacular de Santorini en primavera son sus flores, la isla entera, de las fachadas de sus casas a sus calles, florece con las buganvillas rosas, violetas y rojas.

Cherry Bloosom Avenue en Bonn (Alemania) | Pixabay

Bonn

Si eres un amante de la floración de los cerezos y año tras año tratas de llegar al Valle del Jerte en las fechas adecuadas porque Japón está demasiado lejos, apunta Bonn en tu lista de viajes porque esta ciudad alemana te permite vivir una experiencia de la Sakura como la que vivirías en ciudades como Kioto (o casi…); la Cherry Blossom Avenue es una de las calles de Europa más fotografiadas en primavera gracias a los cerezos que se plantaron en ella en la década de los 80 como símbolo de la amistad entre Japón y Alemania; además, para completar el viaje, podrás visitar los parques y jardines d ella ciudad, te encantará descubrir no sólo los cerezos en flor sino también los almendros.

Kensington Gardens en el Palacio de Kensington | Pixabay

Londres

Cerramos nuestra lista con una gran capital europea: Londres ¿por qué? Porque si algo les gusta a los ingleses es un jardín y los de Londres, en primavera, son todo un espectáculo ¿cuáles son los jardines londinenses que tienes que visitar en primavera? Empieza por los jardines de los palacios como el de Kensington, el de Hampton Court, el de Fulham y el de Eltham; el de Fulham es el segundo jardín botánico más antiguo de Londres y está en un palacio en el que vivieron gentes tan celebres como Enrique VIII (no se entiende el Reino Unido sin él…) y Sir Thomas Moore; y por supuesto, hablando de jardines botánicos, también tienes que visitar el de Kew porque es el jardín botánico más famoso del mundo, es de hecho Patrimonio de la Humanidad por al UNESCO. ¿Más jardines a visitar en Londres en primavera? Los hay, tantos que no podrás recorrerlos todos (porque, ya que vuelas a Londres, no vas a limitarte sólo a sus jardines por mucho que estemos en primavera) pero, en función de las rutas que traces por la ciudad, podrás recorrer al menos alguno de estos: el jardín de Casa Charlton en Greenwich, el de Chiswick House (aunque sólo sea porque allí se rodaron series y películas tan célebres como Orgullo y Prejuicio, Mujercitas, Emma, Sherlock Holmes o Gambito de Dama) y, por supuesto, el jardín De la Torre de Londres.