Keukenhof llega con la primavera, el 21 de marzo

Keukenhof es uno de los parques más bonitos del mundo, es la joya de la corona de la primavera en Países Bajos y la demostración primera y última de los vínculos de este pequeño país con las flores más allá incluso de los tulipanes, no en vano el mayor mercado de flor cortada del mundo está aquí, en Países Bajos, pero esa es otra historia, hoy queremos visitar Kuekenhof y descubrir las flores sin ser cortadas y disfrutar de su belleza y sus aromas, de uno de los parques más espectaculares del mundo.

Lo primero que tienes que saber te lo hemos anticipado ya, abre sus puertas el 21 de marzo, es decir, llega con la primavera y será hasta el 12 de mayo cuando vivirá sus días más bellos, está permitido el acceso desde las 8 de la mañana y hasta las 7 y media de la tarde, eso sí, se recomienda adquirir las entradas con antelación, puedes hacerlo en la propia web del Keukenhof ¿cuánto cuestan? 19,50 euros el ticket de adultos y 9 euros el infantil (para niños de 4 a 17 años, los menores de 4 años entran gratis).

Keukenhof | Pixabay

Más información importante: del mismo modo que cuando tratamos de disfrutar de la floración de los cerezos ya sea en el Valle del Jerte o en Japón tenemos que estar muy pendientes de las fechas de floración porque varían ligeramente por aquello del clima y eso puede hacer que viajar unos días antes o después cambie mucho el regusto que nos deja el viaje, de ahí que sea importante que revises el informe de floración que se actualiza regularmente en la propia web del Keukenhof.

Sabido todo lo anterior, ya solo te quedará planificar tu recorrido del parque y es que no se trata de un parque pequeño, 40 hectáreas nada menos y para que tu planificación sea casi perfecta debes hacerla con las fechas de tu viaje y el informe de floración a la vista; más allá de esa personalización ¿qué es lo que no te puedes perder del parque Keukenhof? Los tulipanes, por supuesto, los campos de tulipanes de Keukenhof son los más espectaculares del mundo cuando llega su floración; claro que no todo son tulipanes, sólo un dato para que te hagas idea de la magnificencia floral de Keukenhof en primavera: cada año se plantan a mano más de 7 millones d bulbos y otras flores (tulipanes, sí, también jacintos, narcisos, lirios, orquídeas, rosas, claveles…).

Keukenhof | Pixabay

El tulipán negro es la visita que nadie quiere perderse, tampoco el famoso molino Keukenhof y el pabellón de la Reina Juliana; ten en cuenta que además se celebran eventos especiales en el parque de marzo a mayo, de ahí que tengas que revisar no solo el informe de floración sino también la agenda de eventos para ver qué gozar durante las fechas de tu viaje.